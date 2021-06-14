Войти
ТАСС

Экс-командующему ВС РФ в Сирии Александру Чайко присвоили звание генерал-полковника

261
0
0
Александр Юрьевич Чайко
Александр Юрьевич Чайко.
Источник изображения: http://okp.mil.ru/

Александр Чайко дважды командовал российской группировкой в Сирии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бывшему командующему российской группировкой в Сирии Герою России Александру Чайко присвоили воинское звание генерал-полковника. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника - Чайко Александру Юрьевичу", - говорится в указе президента РФ.

Герой России генерал-полковник Александр Чайко дважды командовал российской группировкой в Сирии. Он занимал эту должность с 2019 по 2020 год и с февраля 2021 года до недавнего времени. С февраля 2019 года является заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.

Всего своим указом президент присвоил высшие воинские звания 23 военнослужащим Вооруженных сил России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.02.2021
Су-34 выполнил «бочки» и «кубышки»
13.11.2018
Разработчик сообщил о планах завершить в 2019г госиспытания нового российского тяжелого огнемета
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
21.12.2016
Совет главных левшей
01.04.2013
«Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile
21.11.2012
Возродить океанский флот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2