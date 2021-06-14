Экс-командующему ВС РФ в Сирии Александру Чайко присвоили звание генерал-полковника

Александр Чайко дважды командовал российской группировкой в Сирии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бывшему командующему российской группировкой в Сирии Герою России Александру Чайко присвоили воинское звание генерал-полковника. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника - Чайко Александру Юрьевичу", - говорится в указе президента РФ.

Герой России генерал-полковник Александр Чайко дважды командовал российской группировкой в Сирии. Он занимал эту должность с 2019 по 2020 год и с февраля 2021 года до недавнего времени. С февраля 2019 года является заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.

Всего своим указом президент присвоил высшие воинские звания 23 военнослужащим Вооруженных сил России.