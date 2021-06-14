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Известия.ru

Эсминец США «Лабун» вошел в Черное море

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Billy Ho

Эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) ВМС США «Лабун» вошел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) «Лабун» ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря», — говорится в заявлении НЦУО.

Ранее в этот же день в Шестом флоте ВМС США объяснили, что американский эсминец направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности в регионе.

25 мая в Минобороны России сообщили, что Москва и Вашингтон обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, а также выполнение правил соглашения о предотвращении инцидентов в море и воздухе. Очередной раунд консультаций с США намечен на 2022 год.

На следующий день Соединенные Штаты подтвердили приверженность к диалогу с Россией о предупреждении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
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