Evrensel (Турция): подготовка к искусственному дыханию для НАТО, пережившей «смерть мозга»

Путь к спасению НАТО, перенесшей, по выражению Макрона, «смерть мозга», с помощью «искусственного дыхания» существует. И он лежит через объявление России и Китая общими врагами, в противном случае США не смогут, как и раньше, быть лидером трансатлантического союза. Но какую роль в этом вероломном заговоре должная сыграть Турция?

Начавшийся вчера, 10 июня, "визит в Европу" президента США Джо Байдена, очевидно, станет одним из важных переломных моментов с точки зрения мировой политики, союзов, противников и целей в ближайшее время.

Первый официальный этап этого визита стартует сегодня, 11 июня, с саммита G7 в английском Корнуолле. По сути на этом саммите будет всесторонне обсуждаться вопрос о том, как действовать сообща против Китая и России, предпринята попытка принять определенные решения.

В повестке дня министров иностранных дел стран G7, которые встретились в середине апреля этого года, было наращивание Россией военной мощи на границе с Украиной. "Большая семерка" полностью поддержала Украину и погрозила пальцем России.

Этот формат встреч империалистических государств, который многие годы действовал в форме G8 при участии стран G7 и России, уменьшился с аннексией Крыма. Россия была исключена из группы.

Лидеры стран G7, за исключением Японии, встретятся двумя днями позже, 14 июня, на этот раз на саммите НАТО в Брюсселе. Не секрет, что главными игроками, принимающими решения в НАТО, включающей в свой состав 30 стран-членов, являются США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада. И прежде всего США в силу своей военной и экономической мощи…

Повестка дня саммита НАТО также в основном будет посвящена экономической, политической и военной позиции в отношении России и Китая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, посетивший перед саммитом Белый дом, заявил: "Китай не разделяет наши ценности", - дав важный ключ к пониманию итогов этой встречи. То же самое несколько недель назад говорил Байден.

Судя по озвученным заявлениям, данным сигналам, подготовленному плану "НАТО - 2030", путь к воскрешению и приведению в чувства НАТО, которая с утратой координации и углублением конфликта интересов между западными империалистическими странами в период правления Дональда Трампа, по выражению президента Франции Макрона, перенесла "смерть мозга", лежит через создание общего врага или врагов.

По этой причине Китай и Россия, которые ставят под сомнение лидерство США во всех отношениях, становятся мишенью.

Байден понимает, что, пока США этого не сделают, они не смогут, как прежде, быть лидером трансатлантического союза. Иными словами, единственный способ спасти НАТО с помощью искусственного дыхания - объявить Россию и Китай врагами. На саммите НАТО от стран-членов потребуют занять позицию, исходя из этого. И встреча Эрдоган - Байден здесь также имеет большое значение.

Судя по заявлениям последних месяцев, ось Германия - Франция, ранее действовавшая иначе и более аккуратно по отношению к Китаю и России, нежели США, похоже, приблизилась к американской линии. Увеличилась дозировка критики в адрес обеих стран на почве прав человека. Это также связано с тем, что Байден не сыплет угрозами санкций из-за газопровода "Северный поток - 2" (Nordstream - 2), который в эпоху Трампа возникал на повестке дня при каждой возможности. Можно сказать, что особенно в Германии в последнее время набирают силу желающие действовать совместно с США, а не с Китаем и Россией. Картина прояснится после выборов в этой стране в сентябре. "Зеленые", которые, как ожидается, станут сильным партнером нового правительства, будут продолжать предпринимать шаги в этом направлении. Их важнейшим аргументом будет то, что президентом США является представитель Демократической партии.

За уступкой США относительно прямой торговли природным газом между ЕС и Россией, очевидно, стоит обновление альянса НАТО. Президент Украины Зеленский, высказавший свое возражение по этому вопросу, сразу же был приглашен в Белый дом. На этой встрече Украину, вероятно, умиротворят в соответствии с интересами США. Ведь конечная цель - сделать Украину членом НАТО и включить ее в западный союз.

Но все равно приоритетная политика США, судя по всему, предполагает объявление Китая "главным врагом", нежели России. Потому что Китай - единственная страна, которая в скором времени пошатнет экономическое лидерство США.

Вопрос о том, достигнет ли альянс НАТО своих целей, включив в категорию врагов одновременно и Россию, и Китай, спорен. Западные империалистические государства объявили СССР врагом по идеологическим причинам и выиграли холодную войну через 40 лет. Спустя 30 лет они готовятся к похожей "холодной войне".

Есть много данных о том, что сильные союзники в Европе не пойдут за США, как в первые годы холодной войны. Согласно опросу, проведенному Торговой палатой ЕС в Китае, 9% европейских компаний, работающих в стране, выступают за уход из Китая, а 59% - за углубление отношений. Кроме того, европейские компании постоянно предпринимают шаги по расширению своих цепочек поставок в Китае. Все это показывает, что европейским монополиям будет непросто уйти с китайского рынка в рамках плана США.

По этой причине весьма высока вероятность разделения, раскола, ослабления НАТО. В странах, объявленных "врагами", правит капитализм, а не социализм. В этой связи настроить широкие массы против России и Китая по идеологическим основаниям сложно. Самое главное, что западному лагерю нечего предложить человечеству, кроме войн, оккупации, напряженности, наращивания вооружений.

Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)