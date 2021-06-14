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Известия.ru

Ученые оценили возможность сотрудничества России и США в космосе

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Источник изображения: Фото: NASA

Сотрудничество России и США в космосе должно продолжаться, отказываться от него нецелесообразно, считает профессор НИТУ «МИСиС» Александр Громов. Об этом он заявил в пятницу, 11 июня, в беседе с «Известиями».

Как отметил эксперт, сотрудничество двух стран в плане доставки американцев на Международную космическую станцию (МКС) закончилось, однако совместная работа должна продолжаться. По мнению Громова, это «лучше холодной войны». Отказываться от сотрудничества нецелесообразно, добавил он.

«Направления могут быть следующими. МКС надо продолжать обслуживать — ее срок жизни еще не истек. Возможно, появятся новые проекты — полетов к Луне, к Марсу, к другим планетам, которые надо осваивать. Перспектив очень много, но всё зависит от того, на что [глава «Роскосмоса»] Дмитрий Рогозин договорится с главой NASA», — подчеркнул профессор.

Однако эксперт по космосу Андрей Ионов считает, что предложенное сотрудничество является показательным и невыгодным для России. Он отметил, что выступает за международное сотрудничество в космосе, а также выразил уверенность в том, что дальнейшие космические программы (освоение Луны, Марса) могут происходить только в международном формате, потому что национальных целей у таких проектов нет.

«Но что касается именно американского предложения Дмитрию Рогозину, здесь есть сомнения. Ранее в США говорили об активном развитии лунного проекта, однако сейчас энтузиазм в этом отношении поугас. И теперь американцам выгодно продолжать проект МКС какое-то время, а Россия пытается из этого проекта выйти. Поэтому NASA будет пытаться заманить Россию сотрудничать, чтобы сэкономить свои деньги. Но после окончания проекта МКС с нами попрощаются, а страны, с которыми мы могли бы начать сотрудничать уже сейчас, в частности, Китай, от нас отвернутся», — сказал Ионов.

Кроме того, на сотрудничество с США российская отрасль потратит деньги, которые могла бы использовать для строительства собственной орбитальной станции, добавил эксперт.

Ранее в пятницу глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. Глава NASA Билл Нельсон в интервью изданию Politico 10 июня заявил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.


В конце минувшего года минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых из них в списке повторяются, что сужает его до 41 компании РФ, в числе которых есть структуры «Роскосмоса».

Кроме того, в санкционном списке оказались девять российских предприятий авиационной промышленности. Среди попавших под ограничения организаций КНР — Китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, Пекинский авиационный институт AECC. Рогозин, комментируя введенные санкции, отмечал, что они могут воспрепятствовать дальнейшему сотрудничеству Москвы и Вашингтона по программе МКС.

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Проекты
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