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WarSpot

LCAC: катер невысокого полёта

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Источник изображения: warspot.ru

Американский флот начал получать новые катера на воздушной подушке. Вчера, 10 июня, компания Textron Marine and Land Systems передала ВМС США первый серийный образец LCAC 102.

Новые десантные катера LCAC «сотой» версии внешне мало чем отличаются от Landing Craft Air Lush (LCAC), которые используются американским флотом. При этом катера существенно отличаются от своих предшественников конструктивными доработками. Так, тип LCAC 100 оснащается двумя двигателями вместо четырёх. При этом ходовые качества и грузоподъёмность катера значительно улучшены. Уменьшилось и количество членов экипажа (с пяти до четырёх человек), при этом рабочая нагрузка на них снизилась благодаря высокому уровню автоматизации.

Отправка LCAC 102 во флот

ВМС США намерены закупить 72 десантных катера нового типа. Первые два предсерийные образца уже используются флотом для обучения экипажей и десанта, ещё 12 катеров находятся на разных стадиях постройки.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Textron
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