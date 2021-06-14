Силовики смогут засекречивать информацию, относя ее к служебной тайне

Подписан закон, которым закреплено понятие "служебная тайна" в части обороны. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, закрепляет новое понятие в законе "Об обороне". К служебной тайне в области обороны станут относить сведения о любой деятельности в оборонной сфере, не отнесенные к государственной тайне, но и не являющиеся общедоступными.

Новый закон дает право определять какую именно информацию следует отнести к служебной тайне руководителям всех федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба. Это Минобороны, Росгвардия, Служба внешней разведки, ФСБ, ФСО, военная прокуратура, а также военные следственные органы.

Поясняется, что служебную тайну будут составлять сведения, полученные органами власти при подготовке мероприятий в области обороны, распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий. Вероятно, в частности, речь идет о проведении учений, о деталях проведения которых зачастую становится известно местным чиновникам. А также о разработке вооружений и военной техники.

Отмечается, что ранее единственным инструментом, ограничивающим распространение служебной информации, было постановление правительства РФ №1233. Но его действие распространялось только на федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им структуры. Остальные же организации и граждане оставались вне правового регулирования. "В результате в СМИ периодически размещалась служебная информация, касающаяся организации обороны государства - в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности", - поясняли разработчики законодательной инициативы.

Главное же отличие от сведений, отнесенных к гостайне, заключается в том, что перечни служебной тайны должны будут публиковаться в открытом доступе. То есть сами данные будут засекречены. Но какие именно сведения следует отнести к таким данным, будет известно.

За разглашение служебной тайны сотрудники, получившие к ней доступ в силу служебного положения, станут нести административную ответственность. Статьей 13.14 КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1 тысячи рублей для граждан и от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц. Военнослужащих смогут наказать в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ.

Иван Петров