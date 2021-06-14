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РИА Новости

В распоряжении ямальских спасателей появились новые беспилотники

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Военнослужащий Росгвардии готовит к полету беспилотный летательный аппарат ZALA для подготовки патрулирования
Военнослужащий Росгвардии готовит к полету беспилотный летательный аппарат ZALA для подготовки патрулирования.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 11 июня/ Радио Sputnik. Спасателям ЯНАО доставили два новых беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", сообщает ОГТРК "Ямал-Регион".

"Данные аппараты, которые мы получили, на вооружение у нас уже стоят. Ребята работают, закрепляют навыки. Также проводят поисковые работы, мониторинг лесопожарной обстановки", – рассказал руководитель ГКУ "Ямалспас" Алексей Глушков.

Включая новую поставку в распоряжении команды есть четыре беспилотника. Два из них дислоцируются в Салехарде, еще два будут переданы в Тарко-Сале.

"Дальность его (беспилотника, – ред.) хода позволяет преодолеть тысячу километров. У нас поставляется вместе с "Орланами" специальный наземный комплекс управления – антенны и ретрансляторы", – рассказал о технических характеристиках устройства оператор беспилотного летательного аппарата ГКУ "Ямалспас" Алексей Калиниченко.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Проекты
БПЛА
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