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ТАСС

Глава РАН: новая орбитальная станция может стать хабом для дальних космических полетов

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Александр Сергеев
Александр Сергеев.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам Александра Сергеева, проект может быть реализован до 2025 года

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Орбитальная станция, которую Россия планирует запустить после 2025 года, будет иметь модульную конструкцию и может быть использована как площадка для финальной сборки и запуска аппаратов в дальний космос. Об этом журналистам рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев в кулуарах форума молодых деятелей искусств и культуры "Таврида".

"МКС делалась в парадигме 1970-1980 годов, когда она проектировалась. Сейчас время ушло, есть новый взгляд на компоновку, на задачи, которые должна выполнять эта станция, это не только проведение экспериментов и какие-то наблюдения. Это и то, что это должна быть некая сервисная станция, чтобы обслуживать космонавтику, производить ремонт каких-то летательных аппаратов, которые вышли из строя, быть, может, каким-то таким хабом, через который выводятся на орбиту отдельные фрагменты будущего аппарата, который полетит в далекий космос, а выведение такого аппарата с Земли не экономично и требует каких-то сверхтяжелых носителей", - сказал Сергеев.

Он уточнил, что в составе станции предполагается специальный научный блок, где можно заниматься наукой, есть возможность проводить современные мониторинги. "Эту станцию можно будет наращивать новыми блоками, отсеками, собирать в виде какого-то конструктора", -отметил Сергеев.

По его данным, в случае скорого решения "относительно выхода России из МКС", проект может быть реализован после 2025 года.

О станции

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно- энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Наклонение перспективной российской орбитальной станции составит 97-98 °. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета.

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Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Арктика
МКС
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