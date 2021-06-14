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Российский Т-72Б3 нырнул под воду со шноркелем и трубой-лазом

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Танк Т-72Б3 не только побеждает в танковом биатлоне, но и обеспечивает преимущество на поле боя. Фото с сайта www.mil.ru
Танк Т-72Б3 не только побеждает в танковом биатлоне, но и обеспечивает преимущество на поле боя. Фото с сайта www.mil.ru.

Российский Т-72Б3, снабженный шноркелем (оборудованием подводного вождения танков) и трубой-лазом, нырнул под воду. Соответствующее видео на YouTube опубликовала «Звезда».



В подписи к видео отмечается, что таким образом были проведены практические занятия с третьекурсниками Казанского высшего танкового командного училища. «Курсанты отрабатывают на практике подготовку противогазов к работе, а также подготовку танков к преодолению водных преград. Изучается и организация спасательно-эвакуационной службы вместе с приемами оказания первой медпомощи», — пишет телеканал.

В июле 2020 года видеоагентство Ruptly опубликовало ролик, в котором было показано, как более полутысячи танкистов Центрального военного округа (ЦВО) осваивали подводное вождение в танках Т-72Б3 в Оренбургской области.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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