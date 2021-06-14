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Предприятие "Росэлектроники" с проектом "Аватар" стало участником технополиса "ЭРА"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 11 июня. Рязанский радиозавод (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех") стал участником военного инновационного технополиса "ЭРА" с проектом на основе технологий гибридной реальности "Аватар".

Разработка представляет собой комплекс программно-технических средств взаимодействия реальных и виртуальных объектов.

Разрабатываемый комплекс "Аватар" на базе технологий гибридной реальности и сетевых технологий предназначен для обеспечения полномасштабного контроля и оценки действий военнослужащих и изменения состояния объектов военной техники связи, которыми они управляют. Комплекс также может применяться при проведении занятий по боевому слаживанию подразделений на реальных образцах военной техники связи, а также для одиночной и групповой подготовки военнослужащих в учебном классе с использованием программно-виртуальных тренажеров.

Новое решение может применяться не только для тренировки военнослужащих, но и для обучения работе с различной техникой в таких областях, как промышленное производство, безопасность на транспорте, авиация.

Статус "Участник технополиса" Рязанский радиозавод получил по результатам оценки проекта "Аватар" Советом технополиса "ЭРА".

"Применение технологий гибридной реальности сегодня является активно развивающимся трендом. Создание учебных комплексов для военнослужащих – одна из основных компетенций Рязанского радиозавода. Благодаря новому статусу участника технополиса "ЭРА" предприятие сделало еще один шаг к закреплению за собой звания ведущего разработчика инновационных решений при создании учебно-тренажерных средств для войск связи", – заявил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию Рязанского радиозавода Сергей Середенко.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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