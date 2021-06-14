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ЦАМТО

США передали силам обеспечения безопасности самопровозглашенной республики Косово бронемашины M-1117 ASV

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M1117_ASV
Бронированная машина безопасности M-1117 ASV (Armored Security Vehicle).
Источник изображения: Архив

ЦАМТО, 11 июня. США безвозмездно передали силам обеспечения безопасности самопровозглашенной республики Косово партию бронированных машин M-1117 ASV с колесной формулой 4х4.

Как сообщило 2 июня Министерство обороны Косово, глава военного ведомства Арменд Мехадж на базе "Скендербеу" (Феризай / Урошевац) ознакомился с возможностями переданных США бронемашин. По заявлению министра, полученные бронированные машины являются только первой партией передаваемой США техники.

Информация о том, когда и в каком количестве ББМ M-1117 ASV были переданы силам безопасности Косово, не разглашается. Судя по опубликованным фото, поставлено не менее пяти бронемашин. Впервые о подготовке инструкторами СВ США личного состава ВС Косово применению M-1117 посольство США в Приштине сообщило в апреле 2021 года.

ВС Косово стали вторым получателем M-1117 в Европе после Болгарии. США также намерены поставить до 1200 машин M-1117 ВС Греции.

М1117 ASV "Гардиан" – это легкая бронированная машина с колесной формулой 4x4, оборудованная многослойной броней, обеспечивающей защиту экипажа от огня стрелкового оружия, осколков снарядов, самодельных взрывных устройств и мин. Максимальный боевой вес ББМ – 13,4 т, собственная масса – 11,8 т. ББМ может развивать максимальную скоростью до 100 км/ч. Запас хода по топливу –700 км.

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Страны
Болгария
Греция
США
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