Корабли и подлодки Северного флота возвращаются в базы после учений в Баренцевом море

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Более 20 кораблей и подводных лодок, авиация и свыше 2 тыс. военнослужащих возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в пятницу.

"В настоящее время силы, участвовавшие в учении, приступили к этапу свертывания и возвращаются в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что по оценке командующего Северным флотом Александра Моисеева, все поставленные задачи силами и войсками флота в ходе учения решены успешно. "Более детальный анализ всех выполненных мероприятий боевой подготовки будет проведен в ближайшее время", - сообщили в СФ.

"Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", с борта которого осуществлялось руководство двухсторонним зачётным тактическим учением, уже зашел в главную базу Северного флота - Североморск", - отмечается в сообщении.

По данным флота, в ходе учения, в котором отрабатывались 8 тактических групп, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов и было задействовано более 2200 военнослужащих, были выполнены 17 зачетных мероприятий боевой подготовки.