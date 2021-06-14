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«Роскосмос» отказался от комментариев о продаже Ирану российского «Канопуса-В»

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Источник изображения: Фото: Роскосмос / РИА Новости

В «Роскосмосе» отказались от комментариев по поводу возможной продажи Ирану российского спутника «Канопус-В», сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Таким образом в госкорпорации отреагировали на публикацию The Washington Post, где говорилось о том, что Россия якобы запустит для использования Ираном гражданский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В», позволяющий Тегерану отслеживать военные объекты противника на Ближнем Востоке.

В сентябре 2020 года начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации госкорпорации Валерий Заичко заявил, что Россия по количеству действующих на околоземной орбите спутников ДЗЗ уступила Китаю, Индии, ЕС и США.


Иван Потапов

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Страны
Индия
Иран
Китай
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США
Продукция
Канопус-В
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Роскосмос
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2020-й год
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