«Роскосмос» отказался от комментариев о продаже Ирану российского «Канопуса-В»

В «Роскосмосе» отказались от комментариев по поводу возможной продажи Ирану российского спутника «Канопус-В», сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Таким образом в госкорпорации отреагировали на публикацию The Washington Post, где говорилось о том, что Россия якобы запустит для использования Ираном гражданский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В», позволяющий Тегерану отслеживать военные объекты противника на Ближнем Востоке.

В сентябре 2020 года начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации госкорпорации Валерий Заичко заявил, что Россия по количеству действующих на околоземной орбите спутников ДЗЗ уступила Китаю, Индии, ЕС и США.

Иван Потапов