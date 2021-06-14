FC-31: стелс для авианосца?

Китай готовится к господству на море. Вчера, 10 июня, портал thedrive.com сообщил о том, что на наземном макете авианосца появился макет истребителя FC-31. Это может свидетельствовать о намерении КНР разработать палубную версию этого самолёта.

На фото ниже показана модель истребителя, похожая на FC-31. Она размещена на полноразмерном макете авианосца, который находится в Ухане, и используется для оценки возможности потенциального использования самолёта в море.

Истребитель FC-31 на макете авианосца Источник изображения: thedrive.com

По словам эксперта по военной авиации Андреаса Рупрехта, остров на макете авианосца был обновлён, вероятно, до версии будущего авианосца Type 003 — третьего авианосца ВМС НОАК. Планируется, что это будет первый корабль в составе китайского флота, оснащённый катапультой.

FC-31 — малозаметный многоцелевой истребитель пятого поколения. Ранее он демонстрировался на авиашоу Flight Air Show China 2014 в качестве прототипа под названием Shenyang J-31. Самолёт позиционируется в качестве более дешёвого аналога -35, разработанного американской корпорацией Lockheed Martin. Компания AVIC указывала, что намерена выпустить первый серийный FC-31 в 2019 году, доведя его до полной оперативной готовности к 2022 году. Из-за схожести во внешнем виде китайского истребителя и американского F-35 генерал-лейтенант ВВС США Чарльз Дэвис заявил, что дизайн FC-31, возможно, был украден в апреле 2009 года, когда китайские хакеры совершили кибератаку на компьютерную сеть корпорации Lockheed Martin.