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ЦАМТО

Беларусь завершила передачу Сербии четырех истребителей МиГ-29

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Истребители МиГ-29 ВВС Сербии
Переданные Сербии из наличия ВКС России истребители МиГ-29. Батайница, 20.10.2017.
Источник изображения: Олег Иванов / РИА Новости

ЦАМТО, 11 июня. Минобороны Сербии 9 июня объявило о состоявшейся на военном аэродроме в Батайнице торжественной церемонии приемки четырех истребителей МиГ-29 из наличия Вооруженных сил Республики Беларусь.

Как сообщается в пресс-релизе сербского оборонного ведомства, самолеты поставлены в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве после проведенного капитального ремонта и модернизации. Ввод их в эксплуатацию значительно повысит возможности ВВС и ПВО, а также Вооруженных сил Сербии в целом.

На церемонии присутствовали заместитель начальника Генштаба ВС Сербии генерал-лейтенант Петар Цветкович, помощник министра обороны по материальному обеспечению Ненад Милорадович, первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси генерал-майор Игорь Демиденко и посол Беларуси в Белграде Валерий Брилев.

Как уже сообщал ЦАМТО, торжественная церемония передачи Вооруженным силам Сербии четырех самолетов МиГ-29 из наличия Вооруженных Сил Беларуси состоялась 25 февраля 2019 года. После передачи машин ремонт и доработку самолетов выполняли специалисты ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" в Барановичах по запросу ВС Сербии.

В сербский аэропорт Батайница на борту транспортного самолета Ан-124 "Руслан" первая пара переданных из наличия ВС РБ МиГ-29 (после капремонта и модернизации) была доставлена 17 апреля 2021 года. Вторая пара – неделю назад.

Самолеты прошли модернизацию до уровня 9.13, соответствующего ранее переданным шести МиГ-29 из наличия ВКС России. После поставки второй пары МиГ-29 общее количество боеготовых истребителей данного типа на вооружении ВВС Сербии возросло до 14 ед.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Белград и Москва в 2016 году согласовали пакет поставки ВиВТ ВС Сербии на сумму около 185 млн. евро. В него была включена безвозмездная передача шести истребителей МиГ-29 (сербская сторона оплачивала только работы по их ремонту и модернизации), авиационного вооружения и комплектующих, в том числе запасных двигателей, инструмента и другого сопутствующего оборудования для эксплуатации истребителей в течение 15 лет. В стоимость договора были включены расходы на строительство ангара и укладку нового покрытия на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Батайнице. Финансирование доставки самолетов также обеспечила российская сторона.

Работы по капитальному ремонту и модернизации МиГ-29 проводились на военном авиаремонтном заводе Moma Stanojlovic в Батайнице при участии российских специалистов. Процедуру модернизации прошли четыре состоящих на вооружении ВВС Сербии самолета (три одноместных МиГ-29B и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть истребителей, которые безвозмездно переданы Россией (один МиГ-29A, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ). Как ожидается, модернизация последнего МиГ-29 завершится в июне этого года.

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Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Продукция
Ан-124
МиГ-29
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