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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил, что Россия продолжит развивать ВТС с Вьетнамом

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Министр обороны РФ
Министр обороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия продолжит развивать сотрудничество с Вьетнамом в военной и военно-технической сферах, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом, которые состоялись в режиме видеоконференции по инициативе вьетнамской стороны.

"Рассчитываю на дальнейшее тесное и доверительное взаимодействие по линии наших оборонных ведомств. Большое значение неизменно придаем взаимодействию в военной и военно-технической областях. Настроены и впредь укреплять весь спектр двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами понимание, уважение и доверие", - заявил Шойгу.

По его словам, стратегическое партнерство РФ и Вьетнама носит статус всеобъемлющего. "Несмотря на продолжение карантинных ограничений, поддерживаем политический диалог на всех уровнях. Наша сегодняшняя встреча - яркое тому подтверждение. Мы открыты для предметного разговора по развитию взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Шойгу.

Фан Ван Зянг выразил уверенность, что военное сотрудничество Вьетнама и РФ будет укрепляться, подтверждением чему является нынешняя встреча, пусть и в непривычном формате.

В сентябре 2019 года генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Вьетнам вошел в число крупнейших заказчиков российской военной продукции. "Сегодня Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Сотрудничество между нашими странами идет по всем видам вооружения и военной техники. В рамках модернизации национальных вооруженных сил Вьетнам стал одним из крупнейших заказчиков российской продукции, и мы с удовлетворением отмечаем, что, несмотря на растущую конкуренцию, наши образцы здесь по-прежнему в приоритете", - сказал тогда Михеев.

Вьетнам - один из ключевых партнеров России в сфере ВТС. Вьетнам купил у России четыре фрегата типа "Гепард", шесть подводных лодок проекта 636 "Варшавянка", 12 ракетных катеров "Молния" (2 - прямая поставка и 10 - лицензионное производство), подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Яхонт", а также несколько дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПМУ1, 32 истребителя Су-30МК2, ПЗРК "Игла" и другое вооружение.

По данным СМИ, в 2019 году Вьетнам и Россия заключили контракт на поставку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 стоимостью свыше $350 млн.

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