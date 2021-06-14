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РКС представит высокотехнологичные информационные сервисы на GLEX-2021

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представит новейшие геоинформационные сервисы на основе технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также современные разработки в области космического приборостроения в рамках Международной конференции по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference – GLEX-2021), сообщила пресс-служба холдинга.

Специалисты компании представят комплекс отраслевых информационных сервисов «Цифровая Земля», коммерческое облако данных ДЗЗ TerraCloud, VR-платформу ATLAS VR и многоканальный радиометр среднего и дальнего инфракрасных диапазонов МСУ-ИК-СРМ. Мероприятие пройдет 14–18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.

Комплекс информационных отраслевых сервисов «Цифровая Земля – сервисы» разработан для государственных структур и коммерческих компаний сфер лесного и сельского хозяйства, недропользования и землепользования, строительства, экологии и чрезвычайных ситуаций. С его помощью обрабатывается информация, полученная от российской орбитальной группировки ДЗЗ, которая представлена космическими аппаратами «Ресурс-П», «Электро-Л», «Метеор-М» и «Канопус-В». Эти спутники обеспечивают все виды и режимы оптической съемки, включая гиперспектральную (одновременный сбор данных о разных видах излучения), их бортовая целевая аппаратура позволяет получать данные о поверхности Земли с различной детализацией в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Геосервисы «Цифровой Земли» служат посредниками, которые проводят автоматическое преобразование информации, полученной с космических аппаратов в понятный и удобный для пользователя аналитический продукт.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений НЕСТЕРОВ: «Сегодня на конференции мы представляем наши новейшие разработки в области геоинформационных сервисов на основе ДЗЗ, созданные в рамках проекта «Цифровая Земля». Мы уже приступили к выводу этих уникальных сервисов на рынок и уверены, что они станут одним из ключевых инструментов цифровизации важнейших отраслей экономики России».

Для обработки информации в модулях используются методы искусственного интеллекта, современные алгоритмы машинного обучения, базирующиеся на сверточных нейронных сетях, – это специальная архитектура искусственных нейронных сетей, нацеленная на эффективное распознавание образов. Применение технологий существенно уменьшает трудовые и временные затраты на обработку спутниковых снимков, позволяет за короткое время идентифицировать и классифицировать различные изменения на местности, своевременно уведомлять пользователей о критичных изменениях, например, о болезни сельскохозяйственных культур и других событиях на объектах мониторинга.

Специалисты компании «ТЕРРА ТЕХ» (входит в холдинг РКС) также представят участникам конференции интернет-магазин космических снимков TerraCloud, который позволяет выбирать необходимые геоданные и приобретать их онлайн, получая снимки в сжатые сроки и без взаимодействия с отделом продаж. В геосервисе реализована технология автоматического заказа и поставки данных со спутников дистанционного зондирования Земли, география поиска данных – весь земной шар.

«ТЕРРА ТЕХ» продемонстрирует на стенде VR-платформу ATLAS VR. Это российский технологический комплекс виртуальной реальности, функционирующий на основе данных космической съемки. Система позволяет создавать цифровые копии инфраструктурных объектов, инвестиционных проектов, географических, исторических, культурных и других объектов и взаимодействовать с ними в виртуальной среде с высоким эффектом присутствия. С использованием VR-платформы создаются цифровые двойники регионов, виртуальные путешествия для раскрытия туристического потенциала территорий, VR-уроки по географии, геоэкологии и др.

Также будет представлен многоканальный радиометр среднего и дальнего инфракрасных диапазонов МСУ-ИК-СРМ, который не имеет равных в мире по совокупности характеристик. Технические возможности прибора позволяют вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обнаруживать тепловые аномалии, крупные выбросы загрязняющих веществ в природную среду. Получаемая информация позволяет обнаруживать отдельные очаги возгорания с размерами до 5 кв м. С его помощью можно также вести мониторинг облачности, вулканической деятельности и ледовой обстановки в различных регионах Земли.

GLEX-2021 организована Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Международной астронавтической федерацией при содействии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Основная цель Международной конференции – собрать на одной площадке ученых, инженеров, конструкторов из разных стран, которые стремятся изучать и осваивать космос, хотят поделиться своими мыслями и планами, готовы их обсуждать с коллегами.

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Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
РКC
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