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Коммерсантъ

Холдинг «Сухой» подал иск к Сбербанку на 291 млн рублей

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На территории завода компании «Сухой»
На территории завода компании «Сухой».
Источник изображения: interfax.ru

Авиахолдинг «Сухой» подал в Арбитражный суд Москвы иск к Сбербанку. Сумма исковых требований — 290,8 млн руб. Причины подачи иска неизвестны.

Иск поступил в суд 10 июня. К рассмотрению его пока не приняли, следует из судебной картотеки.

В 2018–2019 годах Сбербанк и «Сухой» судились из-за сделок барьерного валютного опциона. Речь идет о пяти сделках, заключенных сторонами в 2013–2014 годах. Одним из условий было, что в случае роста доллара выше 40,25 руб. «Сухой» должен продать Сбербанку валюту по курсу 28,3 руб. на $248,4 млн.

В сентябре 2016 года прокуратура Москвы потребовала признать эти сделки недействительными. В августе 2017-го Сбербанк направил прокуратуре и «Сухому» проект мирового соглашения по спору: банк предлагал холдингу выплатить 13,5 млрд руб. в течение двух лет. Кредитная организация, в свою очередь, обязалась заплатить «Сухому» 7,8 млрд руб. В апреле 2018 года Арбитражный суд Москвы признал сделку недействительной. Сбербанк обжаловал отмену сделки в Верховном суде, но он не стал пересматривать решения нижестоящих инстанций.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Сухой ПАО
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