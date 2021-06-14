Комплекс гибридной реальности "Аватар" будут применять для обучения и тренировки военнослужащих

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Для российских военных создается комплекс гибридной реальности "Аватар", который позволит упростить их обучение и тренировки, сообщили в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").
Как пояснили в компании, "Аватар" можно использовать при проведении занятий по боевому слаживанию подразделений на реальных образцах военной техники связи, а также для одиночной и групповой подготовки военнослужащих в учебном классе с использованием виртуальных тренажеров.
В холдинге уточнили, что комплекс разрабатывается Рязанским радиозаводом (входит в "Росэлектронику"), который получил статус участника технополиса "Эра" Минобороны РФ по результатам оценки проекта "Аватар".
Рязанский радиозавод специализируется на создании учебных комплексов для Вооруженных сил РФ.