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РИА Новости

Комплекс гибридной реальности "Аватар" будут применять для обучения и тренировки военнослужащих

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Для российских военных создается комплекс гибридной реальности "Аватар", который позволит упростить их обучение и тренировки, сообщили в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"Разрабатываемый комплекс "Аватар" на базе технологий гибридной реальности и сетевых технологий предназначен для обеспечения полномасштабного контроля и оценки действий военнослужащих и изменения состояния объектов военной техники связи, которыми они управляют", - рассказали в "Росэлектронике".

Как пояснили в компании, "Аватар" можно использовать при проведении занятий по боевому слаживанию подразделений на реальных образцах военной техники связи, а также для одиночной и групповой подготовки военнослужащих в учебном классе с использованием виртуальных тренажеров.

В холдинге уточнили, что комплекс разрабатывается Рязанским радиозаводом (входит в "Росэлектронику"), который получил статус участника технополиса "Эра" Минобороны РФ по результатам оценки проекта "Аватар".

Рязанский радиозавод специализируется на создании учебных комплексов для Вооруженных сил РФ.

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