wPolityce (Польша): Польше придется решить очень серьезную проблему, связанную с национальной безопасностью

В последнее время главный союзник Польши — США не внушает ей доверия, считает военный эксперт. Встает вопрос, насколько сейчас Варшава может полагаться на помощь союзников в рамках Пятой статьи Вашингтонского договора? Пока Альянс кажется сильным и сплоченным, но оказывать помощь каждый будет в соответствии со своими интересами.

Интервью с военным экспертом, профессором Ромуальдом Шереметьевым (Romuald Szeremietiew).

wPolityce.pl: Президент Джо Байден заявил: "Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но США ответят серьезным образом, если российское руководство будет вовлечено в наносящую нам ущерб деятельность". Российское руководство уже занималось наносящей ущерб деятельностью, оно строит "Северный поток - 2", между тем американские власти не реагируют, а позволяют внедрять проект. К кому Байден на самом деле обращается? Чего он хочет добиться такими высказываниями?

Ромуальд Шереметьев: В прежнюю эпоху было такое выражение "780-е последнее китайское предупреждение". Тогда бывало так, что Китай резко высказывался, постоянно против чего-то протестовал, но никто не относился к этому всерьез, поскольку было известно, что он ничего не в состоянии сделать. Думаю, слова нынешнего президента США - это такое "последнее китайское предупреждение". Вы правы, Россия с точки зрения Запада остается непредсказуемой. Она постоянно создает напряженность, происходят разные инциденты. В связи с этим встает вопрос, что она должна сделать, чтобы ее шаги встретились с действительно решительной реакцией? Сложно сказать.

- Еще более удивительным было высказывание пресс-секретаря американского дипломатического ведомства, который сказал: "США будут и дальше выступать против "Северного потока - 2" и внимательно следить за задействованными в проекте компаниями в контексте санкций". Разве это серьезный подход к политике? Не станет ли эффектом подобных высказываний ослабление позиции США накануне переговоров Байдена и Путина?

- Это действительно выглядит довольно жалко. Американцы не блокируют газопровод, но при этом следят за ситуацией… Разумеется, такие высказывания не имеют смысла. Неужели тот, кто готовит такие речи и произносит их, не видит абсурдности ситуации? Все это очень странно.

- Тем более что они бросают тень на имидж США и ослабляет их позицию.

- Разумеется. Более того, они не только ослабляют США, но и подзадоривают противоположную сторону, показывают Путину, что он может получить гораздо больше, чем уже получил. Это очень рискованно. Такой подход отчасти напоминает политику умиротворения, которую Англия проводила в отношении Гитлера. Как известно, принцип был такой: если мы уступим, позволим Германии получить, что она хочет, в итоге воцарится мир. После каждого приобретения Гитлера Запад с облегчением вздыхал: "Ну, наконец все наладится". Сначала была Рейнская область, потом Австрия, Судеты, а в итоге началась война, и тогда в Лондоне и Париже поняли, что уступки ничего не дают. Хотя были и те, кто пытался убедить Польшу капитулировать перед Германией. Все это мы проходили в прошлом, а теперь, к сожалению, проходим заново. Излишним будет говорить, что эффекты будут такими же. Надеюсь, не настолько ужасающими, как тогда, когда разразилась война.

- Сейчас встает вопрос о надежности США в качестве союзника.

- Да.

- У нас, конечно, есть Пятая статья Вашингтонского договора, но она гласит, что в случае нападения на одного из членов НАТО союзники должны предпринять такие "действия, которые они сочтут необходимыми".

- Каждое государство самостоятельно принимает решение, какие средства оно употребит в рамках реализации своих обязательств, если все согласятся с тем, что Пятая статья действительно может быть задействована.

- Насколько сегодняшняя слабость американской дипломатии может помешать верной интерпретации Пятой статьи? Есть ли у нас сейчас причины для беспокойства?

- Нам следует быть очень осторожными, сохранять бдительность и концентрироваться на наших возможностях и потенциале в контексте национальной безопасности, в меньшей степени рассчитывая на то, что союзник нам наверняка поможет. Когда я работал в Академии национальной обороны, мы провели исследование надежности союзов. Как выяснилось, в XX веке лишь 2% из них выполнили свою миссию, а 98% не оправдали себя (НАТО входит в число первых). Мы видим лучшее доказательство того, что с союзами нужно быть очень осторожными.

В этом нет ничего удивительного, трезво мыслящие люди всегда так считали. Великий теоретик военного искусства генерал Клаузевиц говорил, что в списке средств, которыми каждое государство располагает в сфере обороны, помощь союзников стоит на последнем месте, ведь те приходят с ней тогда, когда это соответствует их интересам, а не руководствуются интересами того, кому эта помощь требуется.

- Проблема в том, что в последние десятилетия (и это касается не только Польши, но и других европейских стран) все перевернулось с ног на голову: в первую очередь ставка делается на союзы.

- Именно так. Вопрос, сохранит ли Североатлантический альянс стойкость, сплоченность, эффективность. Пока, кажется, единство перевешивает, но появляются и усиливаются элементы распада. Нам придется решить очень серьезную проблему, связанную с национальной безопасностью, я надеюсь, наши власти и люди, которые отвечают за безопасность, во-первых, это понимают, а во-вторых, над этим работают.

- Байден подчеркнул, что он намерен восстанавливать трансатлантические связи и переформатировать отношения с Россией. Что может означать такое заявление?

- Возможно, это мечты о возвращении к ситуации времен холодной войны, когда Западная Европа была тесно связана с Соединенными Штатами, а Германия выступала главной опорой американской политики на европейском континенте. Есть вероятность, что речь идет о формировании чего-то подобного.

Стремление вести какой-то диалог с Россией и как-то с ней договариваться присутствовало на Западе всегда. Иногда оно склоняло занимать буквально жалкую позицию, когда России уступали, отдавая ей все, что она захочет. Вспомним, что произошло в конце Второй мировой войны, каким образом Запад, США отдали в лапы Сталина Восточно-Центральную Европу и нас. Могут произойти разные варианты чего-то похожего, поэтому я повторю: нужно сохранять бдительность и создавать свой оборонный потенциал, за который будем отвечать только мы.

- Если мы увидим внедрение схемы времен холодной войны, не будет ли это делаться в ущерб интересам Польши?

- Разумеется, так может произойти.

- Благодарю за беседу.

Анна Веяк (Anna Wiejak)