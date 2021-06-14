The Washington Post: Россия поставит в Иран передовую спутниковую систему, облегчающую слежку Тегерана за военными объектами

В США очень обеспокоены тем, что Россия намеревается продать Ирану спутник «Канопус — В», позволяющий вести высокоточную съемку поверхности Земли. И хотя предназначение этого спутника мирное, в США уже видят за этой сделкой будущее иранское слежение за своими солдатами и союзниками в Персидском Заливе.

Россия готовится поставить в Иран современную спутниковую систему, которая даст ему беспрецедентную возможность следить за потенциальными военными целями по всему Ближнему Востоку и за его пределами. Об этом рассказывают знакомые с деталями сделки источники из США и ближневосточных стран.

Москва планирует поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения. Он существенно расширит разведывательные возможности Тегерана, позволит непрерывно следить за различными объектами от НПЗ в Персидском заливе и военных баз в Израиле до иракских казарм, в которых размещаются американские войска, сообщают источники. Запуск спутника может состояться в ближайшие месяцы.

"Канопус-В" применяется в мирных целях гражданскими организациями, но в процессе закупки активно участвуют иранские военные, а руководители элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 2018 года неоднократно совершали поездки в Россию для согласования условий сделки. Этой весной в Иране побывали российские эксперты, обучавшие наземные экипажи, которые будут управлять спутником, разместившись в новом здании недалеко от города Кередж на севере Ирана.

О деталях заключенного соглашения рассказали два американских чиновника - один бывший и один действующий. Подтвердил информацию и представитель правительства одной ближневосточной страны. Всем им стало известно содержание сделки. Они попросили не называть их имена, сославшись на секретность процесса сбора разведывательной информации на данную тему. Российское Министерство иностранных дел не ответило на направленный по электронной почте запрос дать комментарий.

Данная информация появилась в момент, когда президент Байден готовится к своей первой встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Предстоящий запуск иранского спутника российского производства увеличивает и без того длинный список острых проблем, которые осложняют отношения между Москвой и Вашингтоном. Самыми заметными среди них являются недавние российские хакерские операции и попытки вмешательства в американские выборы. Противники восстановления ядерного соглашения с Ираном наверняка воспользуются этой новостью о спутнике, выдвинув новые аргументы против сотрудничества с Тегераном, вынашивающего амбициозные военные планы в регионе.

Если сделка с Россией будет реализована в полном объеме, это существенно расширит возможности иранского военного командования, которому долго не удавалось вывести на орбиту собственный спутник-шпион. После нескольких неудачных попыток Иран в прошлом году произвел успешный запуск отечественного военного спутника "Свет-1" (Noor-1), однако высокопоставленный руководитель из американского военного ведомства высмеял этот космический аппарат, назвав его "кувыркающейся вебкамерой".

Согласно подписанному соглашению, запуск нового иранского спутника будет осуществлен в России. У него будет российская аппаратура, в том числе, камера с разрешением 1,2 метра. Это существенно лучше имеющейся у Ирана аппаратуры, но по своим качественным характеристикам она явно не дотягивает до американских спутников-шпионов и спутниковых снимков коммерческих поставщиков. Важный момент заключается в том, что Иран сможет ставить новому спутнику задачи следить за теми объектами, которые он выберет, меняя эти задачи в любой момент по своему усмотрению.

"Это не лучшая в мире техника, но у аппаратуры высокое разрешение, и она вполне подходит для военных целей, - сказал ближневосточный чиновник, знакомый с оборудованием этого спутника. - Это позволит Ирану создать точный каталог целей для поражения и каждый день за несколько часов обновлять его".

По словам этого чиновника, не меньшую обеспокоенность вызывает то, что Тегеран сможет передавать спутниковые снимки проиранским группировкам боевиков, действующим в регионе. Это и повстанцы-хуситы, воюющие в Йемене с пользующимися поддержкой саудовцев правительственными войсками, и действующие на юге Ливана боевики "Хезболлы", и шиитские боевики в Ираке и Сирии. Проиранские боевые группировки неоднократно наносили ракетные удары по военным базам в Ираке, где размещаются американские войска и военные инструкторы.

Основные характеристики и возможности спутника держатся в секрете, но Иран с Россией открыто заявили о своем намерении совместно работать в космосе. Еще в 2015 году иранский телеканал "Пресс ТВ" (Press TV) сообщил, что компании из Ирана и России заключили соглашение, дающее Тегерану возможность приобрести "систему дистанционного зондирования, которую можно использовать для сбора информации о земной поверхности, атмосфере и океанах".

В статье перечислены российские участники сделки, такие как НПК БАРЛ и ВНИИЭМ, которые будут строить и запускать спутник в партнерстве с иранской государственной торговой компанией "Боньян Данеш Шаргх" (Bonyan Danesh Shargh) и Иранским космическим агентством.

Независимые эксперты и аналитики говорят, что новые разведывательные возможности Ирана вызывают особую тревогу с учетом того, что он в последнее время добивается немалых успехов в разработке систем наведения ракет. Иран производит разнообразные баллистические ракеты и беспилотники, способные с высокой точностью поражать цели на большом удалении. Получив доступ к спутниковым снимкам, он сможет еще больше повысить эффективность такого оружия.

"Получив такой источник данных по требованию, иранцы обретут такие технические и оперативные возможности, которых у них раньше никогда не было, - сказал Кристофер Форд (Christopher Ford), занимавшийся при Трампе в Госдепартаменте вопросами нераспространения. - Это большой шаг вперед, а не какое-то незначительное усовершенствование в плане военного применения".

Другие эксперты отмечают, что Ирану и прежде удавалось получать спутниковые снимки с высоким разрешением. Предположительно, он покупал их у коммерческих спутниковых компаний. Но у Тегерана были весьма ограниченные возможности получать данные о возможных военных целях в режиме реального времени.

"Военные хотят, чтобы страна обладала собственными возможностями делать такие снимки, потому что они представляют для них большую ценность", - сказал эксперт по вопросам нераспространения Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), работающий профессором в Мидлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Он добавил, что получив российские технологии, иранцы смогут быстрее разработать собственную, отечественную аппаратуру такого рода.

"Иранские военные довольны? Да, это так, и это серьезное изменение, - сказал Льюис. - Но рано или поздно это все равно должно было случиться".

Джоби Уоррик (Joby Warrick)