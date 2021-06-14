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ЦАМТО

Турция заявила об экспорте БЛА в Саудовскую Аравию

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Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: © AP Photo, DHA via AP

ЦАМТО, 11 июня. Турция сообщила, что экспортировала три беспилотных летательных аппарата (БЛА) в Саудовскую Аравию в недавно опубликованном отчете для Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA).

Как сообщает Janes Group UK Limited, в отчете БЛА не идентифицированы, но они внесены в категории IV b, которая включает боевые БЛА. На текущий момент турецкие компании производят два типа боевых БЛА: "Байрактар ТВ2" компании Baykar Makina и более крупный "Анка" компании Turkish Aerospace (TUSAS). Оба типа БЛА могут применять управляемые боеприпасы производства Roketsan.

В отчете UNROCA также сообщается о продаже в Саудовскую Аравию трех не идентифицированных ракет и/или ракетных пусковых установок. Данная категория может включать системы как наземного, так и воздушного пуска.

В настоящее время Саудовская Аравия эксплуатирует разведывательно-ударные БЛА китайского производства CH-4, часть из которых была потеряна недавно над Йеменом. 20 мая повстанцы-хуситы продемонстрировали обломки одного из БЛА, сбитого, по их утверждениям, зенитной управляемой ракетой. Вероятно, такие потери вызвали недовольство Эр-Рияда.

Некоторые из покупателей CH-4 в регионе также не вполне удовлетворены китайскими БЛА. Так, ВВС Иордании в 2019 году выставили на продажу шесть аппаратов этого типа. Восемь из 20 аппаратов, приобретенных ВС Ирака, были потеряны. Как утверждается в недавнем отчете офиса генерального инспектора Министерства обороны США (OIG), полеты остальных БЛА ВС Ирака приостановили с сентября 2019 года из-за нехватки запасных частей.

В тоже время, успешное применение турецких БЛА во время недавних операций в Сирии и Ливии, а также Азербайджаном в ходе конфликта в Нагорном Карабахе вызвало всплеск интереса к их покупке.

Ранее принятые на вооружение ВС Катара и Украины БЛА "Байрактар ТВ2", в мае этого года были заказаны ВС Польши. Сообщается о намерении заключить контракты с несколькими другими европейскими странами. Кроме того, Тунис разместил заказ на поставку трех БЛА "Анка-S".

Турция также сообщила UNROCA, что в 2020 году экспортировала в Бахрейн 216 ракет и/или пусковых установок. Это первая сделка в данной категории со страной Персидского залива. Продажа может быть связана с модернизацией 20 ударных вертолетов AH-1E/F "Кобра", которая реализуется турецкими компаниями TUSAS и Aselsan.

Модернизация включает установку прицельно-наблюдательной системы ASELFLIR-300T компании Aselsan, которая может использоваться с вооружением с лазерным наведением, в том числе ракетами CIRIT и UMTAS турецкой Roketsan.

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