ВКС РФ в этом году получат два истребителя Су-57

Воздушно-космические силы (ВКС) получат в этом году два серийных истребителя Су-57. Первый поступил в армию в конце 2020-го.

«До конца 2021 года Вооруженным силам Российской Федерации будут переданы второй и третий серийные самолеты пятого поколения Су-57. Как и первый <...>, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Он уточнил, что первый самолет пока остается в ГЛИЦ, в строевую часть передавать его пока не собираются.

Источник также добавил, что ранее в течение 2021 года планировалось передать в войска четыре новейших истребителя.

ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, однако структурно в него не входит. Все самолеты и их авиационные средства поражения перед принятием на вооружение или передачей в строевые части проходят в центре различные испытания.

Контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны подписали на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет боевая машина совершила в 2010 году. Су-57 обладает сверхманевренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, новым комплексом вооружения. Истребитель создан с применением технологии «стелс».