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ТАСС

Четыре российских спутника для мониторинга космической погоды запустят в конце года

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Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник изображения: © Роскосмос

Спутники формата CubeSat позволят оперативно разрабатывать и проводить экспериментальную отработку как служебных систем, так и целевой аппаратуры малых космических аппаратов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Четыре российских студенческих спутника, оснащенных гелиогеофизической аппаратурой, будут запущены в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщил в пятницу директор департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Роскосмоса Олег Кем.

"На сегодняшний день группировка программы "Универсат" уже составляет семь спутников, оснащенных гелиогеофизической аппаратурой, служащих источником целевой информации для служб Росгидромета в дополнение к федеральной группировке спутников серии "Метеор-М". Мы планируем запуск еще четырех малых аппаратов в четвертом квартале 2021 года", - приводятся слова Кема в сообщении Роскосмоса.

Госкорпорация и Росгидромет подписали соглашения о долгосрочном партнерстве с МГТУ имени Н. Э. Баумана, Новосибирским государственным университетом и Амурским государственным университетом для мониторинга космической погоды малыми спутниками разработки университетов.

По словам Кема, спутники формата CubeSat позволят оперативно разрабатывать и проводить экспериментальную отработку как служебных систем, так и целевой аппаратуры малых космических аппаратов.

В свою очередь руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что в рамках программы "Универсат" удается получать информацию о солнечной активности, космической радиации, космических лучах и других параметрах космической погоды.

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