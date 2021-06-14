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WarSpot

«Карлсон»: начало

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Источник изображения: warspot.ru

У реактивных ранцев появился экологичный конкурент. Команда австралийских инженеров создала устройство под названием CopterPack. С его помощью человек может совершать управляемый полёт.

На видео показан полёт на CopterPack, представляющем собой конструкцию в виде рюкзака, на котором крепятся два ротора с диаметром порядка 90 см, аккумуляторы и система управления. Коррекция полёта осуществляется поворотом роторов. Технические характеристики пока не разглашаются, но из ролика можно судить, что «набор Карлсона» позволяет поднять человека на высоту не менее 15 м.

Полёт на коптерпаке

Ранее Warspot уже писал о британской и французской разработках компактных летательных устройств, но они используют реактивные двигатели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Франция
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