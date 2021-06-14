Fincantieri поставит 8 боевых кораблей ВМС Индонезии

ЦАМТО, 11 июня. Итальянская компания Fincantieri 10 июня объявила о подписании с Минобороны Индонезии контракта на поставку 6 новых фрегатов класса FREMM, а также 2 модернизированных фрегатов класса "Маэстрале" из состава ВМС Италии.

Контракт предусматривает сопутствующую логистическую поддержку.

Информация о стоимости продажи, сроках поставки кораблей, а также степени участия в проекте индонезийских компаний пока не раскрывается.

Как заявлено, заказ представляет собой успех Fincantieri и Италии, ВМС которой приобрели 10 кораблей класса FREMM. Соглашение имеет первостепенное значение для укрепления сотрудничества со страной, занимающей стратегическое положение в районе Тихого океана.

Fincantieri выступит генеральным подрядчиком программы поставки. Строительство фрегатов обеспечит занятость нескольких итальянских верфей группы на ближайшие годы, а также других компаний сектора, включая Leonardo, многочисленных малых и средних компаний. Проект предусматривает сотрудничество с индонезийской компанией PT-PAL. Модернизация и подготовка к продаже двух фрегатов класса "Маэстрале", которые Fincantieri приобретет у ВМС Италии после их снятия с вооружения, также будет проводиться в Италии.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2021 года подразделение планирования Министерства обороны Индонезии составило окончательный список, включающий четырех претендентов, для реализации программы закупки новых боевых кораблей для ВМС страны, которые должны последовать за приобретением фрегатов УРО класса "Мартадината" (SIGMA-10514).

В окончательный перечень вошли предложенный голландской компании Damen улучшенный вариант фрегата SIGMA-10514, фрегат класса 30FFM японской судостроительной компании Mitsui, фрегат класса "Бергамини" (FREMM) итальянской Fincantieri и фрегат "Эрроухед-140" (Arrowhead-140) консорциума, возглавляемого Babcock International.

Новые корабли должны заменить фрегаты класса "Ахмад Яни" (Ahmad Yani / Van Speijk), которые были поставлены Индонезии из состава ВМС Нидерландов в 1980-х гг.

Фрегат класса "Бергамини" (FREMM) в многоцелевой версии представляет собой корабль длиной 144 м, шириной 19,7 м и полным водоизмещением около 6700 т. Силовая установка типа CODLAG, включающая газовую турбину AVIO-GE 2500+G4 мощностью 32 МВт, позволяет кораблю развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность плавания фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – 145 человек.

Корабль вооружен 127/64-мм и 76/62-мм артиллерийскими установками, двумя восьмиконтейнерными ВПУ SYLVER A50 с 16 ЗУР "Астер-15" и "Астер-30", двумя 25-мм ДУМВ, ПУ с 8 ПКР "Тесео"/"Отомат" Mk.2/A, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с торпедами MU-90. На фрегате могут базироваться два вертолета EH-101/NH-90.