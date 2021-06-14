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ЦАМТО

МИД России прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане

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Военнослужащие ВМФ РФ на борту российского военного корабля в порту Судана, февраль 2021 год
Военнослужащие ВМФ РФ на борту российского военного корабля в порту Судана, февраль 2021 год.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Sputnik

ЦАМТО, 11 июня. Пункт обеспечения ВМФ в Судане будет способствовать развитию военно-технического сотрудничества с Суданом, Россия заинтересована в укреплении партнерства с этой страной.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напоминает агентство, о намерении пересмотреть решение по созданию российской военной базы на Красном море ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.

"Что касается нашей страны, то мы подтверждаем заинтересованность в укреплении партнерства с Суданом в различных областях, включая военное и военно-техническое сотрудничество, способствовать развитию которого, как мы полагаем, призвано соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России", – сказала М.Захарова на брифинге.

М.Захарова отметила, что в условиях переходного периода в Судане отсутствует обладающий необходимыми полномочиями законодательный орган власти для ратификации соглашения. "Соответственно, до вступления в силу данного соглашения в его текст могут вноситься отдельные изменения по согласованию и на усмотрения сторон", – добавила она.

О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность российского персонала пункта ВМФ не должна превышать 300 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
Проекты
2020-й год
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