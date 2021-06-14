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Улучшенную систему управления бортовым оборудованием для Ка-62 представят на МАКС-2021

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг КРЭТ Госкорпорации Ростех представит на Международном авиационно-космическом салоне улучшенную систему управления бортовым оборудованием для многоцелевого вертолета Ка-62. Обновленная аппаратура позволит снизить нагрузку на экипаж, уменьшить вес используемого в машине оборудования и облегчить обслуживание вертолета, сообщила пресс-служба Ростеха.

Система управления общевертолетным оборудованием (СУОВО) разрабатывалась АО «Аэроприбор-Восход» (входит в АО «КРЭТ») специально для Ка-62. Аппаратура, включающая в себя блоки коммутации, блоки удаленных концентраторов сигналов и пульты управления, обслуживает более 30 вертолетных систем, являясь сердцем электроснабжения всей электронной бортовой аппаратуры вертолета. 

После презентации системы разработчиками в ходе испытаний были получены и учтены замечания заказчиков и пилотов. Так, например, изменен угол наклона и архитектура верхнего пульта управления СУОВО, а также приборной панели, что облегчает пользование и экономит время для принятия решений при управлении. 

«В результате обновления системы СУОВО удалось существенно улучшить эксплуатационные качества многоцелевого вертолета, в том числе снизить нагрузку на экипаж воздушного судна, уменьшить массу бортового оборудования и облегчить процесс технического обслуживания. В настоящее время три вертолёта Ка-62 проходят испытания. До конца года планируем изготовить три комплекта СУОВО и передать их для летных и квалификационных испытаний», – отметил генеральный директор холдинга «КРЭТ» Николай Колесов. 

Среди ключевых функций СУОВО – распределение электропитания на борту и обеспечение системы аварийной сигнализации. Входящий в систему блок удаленных концентраторов сигналов имеет открытую модульную конструкцию. Открытая архитектура блоков системы позволяет создавать устройства с необходимым функционалом, степенью дублирования и резервирования, но при этом избегать избыточности, что, в свою очередь позволяет, снизить массу оборудования, расход энергии и его стоимость. 

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