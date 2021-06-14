На военно-техническом форуме "Армия-2021" покажут стратегическую подлодку проекта "Борей"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На военно-техническом форуме "Армия-2021" на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта "Борей", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Ранее подлодки этого класса не демонстрировались вживую широкой публике.

"Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей", который будет выставлен в акватории Авачинской бухты", - сказали в пресс-службе.

Всего на Дальнем Востоке в рамках форума "Армия-2021" выставки вооружения и военной техники планируется провести с 22 по 28 августа на девяти выставочных площадках, которые будут развернуты в четырех городах.

Будут организованы экскурсии на корабли и суда ТОФ, в том числе на новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев", противодиверсионный катер проекта "Грачонок", современные водолазные и гидрографические катера. Состоится показ практической работы подводного телеуправляемого аппарата "Марлин", образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.

В составе Тихоокеанского флота несут службу две подлодки проекта 955 "Борей" - "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Эти атомные субмарины относятся к классу ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и входят в ядерную триаду российских Вооруженных сил. Основное оружие подлодок – 16 баллистических ракет "Булава", несущих ядерные боевые части.