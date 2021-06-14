От ТТ до ФТ. К юбилею легендарного оружейника Федора Токарева

14 июня исполняется 150 лет со дня рождения Федора Токарева. Конструктор создал знаменитый пистолет ТТ ("Тульский, Токарева") и еще десятки образцов стрелкового вооружения, серийно производившихся в СССР миллионными тиражами. При этом сфера интересов Токарева не ограничивалась оружием. В 1948 году он сконструировал первый советский фотоаппарат для панорамной съемки — ФТ ("Федор Токарев"). О выдающемся конструкторе — специальный материал ТАСС

Рождение мастера

Федор Васильевич Токарев родился 14 июня (2 июня по старому стилю) 1871 года в станице Егорлыкская (по другим данным, в станице Мечетинская) ныне Ростовской области. Будущий создатель легендарного оружия учился в Новочеркасской военно-ремесленной школе у знаменитого на всю царскую Россию конструктора Александра Чернолихова. Всего через два года выпускной работой талантливого ученика стало охотничье одноствольное ружье.

Федор Токарев в Новочеркасске, 1890 год Источник изображения: © Пресс-служба Тульского государственного музея оружия

В начале XX века Федор Токарев с отличием окончил юнкерское училище и отправился на службу в 12-й казачий полк - заведовать оружейной мастерской. Здесь конструктор начал свой путь к мечте - создавать боевое оружие. На основе знаменитой мосинской трехлинейки Токарев сконструировал первую автоматическую винтовку, испытания которой прошли в июле 1908 года.

Работу высоко оценил артиллерийский комитет, Федор Токарев получил денежную премию и был откомандирован на Сестрорецкий оружейный завод для доработки винтовки. Но вмешалась Первая мировая война. В чине есаула Токарев отправился на фронт полковым казначеем, затем командиром сотни, принимал участие в боях под Варшавой и в Галиции. Был дважды ранен, получил пять боевых наград.

Во время работы на на Сестрорецком оружейном заводе, 1908 год Источник изображения: © Пресс-служба Тульского государственного музея оружия

В 1921 году поддержавшего советскую власть Федора Токарева перевели на Тульский оружейный завод, где уже через три года он представил модернизированный пулемет Максима. Под аббревиатурой МТ (Максима - Токарева) в мае 1925 года он был принят на вооружение Красной армии и заменил на советских самолетах более громоздкие британские пулеметы Виккерса.

Первая и, пожалуй, самая знаменитая авторская работа мастера появилась на свет в начале 1930-х. Народный комиссариат по военным и морским делам СССР провел конкурс на создание нового штатного оружия самообороны бойцов и командиров Красной армии. Оценивались 17 пистолетов разных систем, в том числе зарубежные.

Победу одержал Федор Токарев, который предложил комиссии идеальный вариант: легкий, простой в производстве пистолет с большой дальностью стрельбы.

Удивительной особенностью Федора Васильевича Токарева как конструктора было полное игнорирование чертежей. Выносив в голове идею очередного изделия, он становился к верстаку или станку и сам вытачивал необходимые детали. Так на свет появился и знаменитый ТТ Леонид Степанов, советский инженер-конструктор, создатель оружейных станков для стрелкового вооружения и гранатометов, лауреат премии имени Мосина

Пистолет использовал мощный патрон калибра 7,62х25 мм, созданный на основе немецкого патрона 7,63х25 мм Маузера, который, что немаловажно, мог использоваться и в ТТ (большие запасы "маузеровских" патронов имелись на складах еще с царских времен, дополнительные закупки проводились в 1920-е годы).

Во время работы на на Сестрорецком оружейном заводе, 1908 год Источник изображения: © ТАСС

Первый заказ на изготовление был небольшим - всего 1 тыс. единиц. После двух лет использования в армии ТТ прошел частичную модернизацию и с 1934 года уже не менял облик.

Оружие Победы

Во время Великой Отечественной войны первыми самозарядными отечественными пистолетами, которые был приняты на вооружение, снабжался командный состав практически всех родов войск. В качестве личного оружия его использовали и советские летчики. Был ТТ и у Николая Кульпова. Ветеран ВОВ, пилот штурмовика Ил-2 участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. "В небе у военного летчика был самолет, авиационная пушка и снаряды. А на земле был только ТТ", - вспоминает Николай Кульпов.

Весной 1942-го я проводил аэрофотосъемку над немецкими позициями вблизи Барановичей. Летел на бреющем полете так низко, что мог рассмотреть лица немецких солдат, которые стреляли в меня с земли. В итоге у самолета был серьезно поврежден двигатель, и я развернулся в сторону аэродрома. Но не дотянул. Пришлось сажать машину в незнакомой местности прямо в поле. Смотрю, к машине идет боец. Издалека сразу не понял — "наш" или немец. Первое, что сделал, — достал из кобуры родной ТТ и прижал к сердцу. Думаю, одна надежда — на тебя, браток. Но, к счастью, стрелять не пришлось. Солдат оказался нашим пограничником, и сел я, как потом выяснилось, на нашей территории Николай Кульпов, ветеран ВОВ

В 1938 году Федор Токарев представил самозарядную винтовку СВТ-38. Это была та самая винтовка, которую он создал в оружейной мастерской казачьего полка для российской императорской армии. За 30 лет винтовка не устарела и была безоговорочно принята на вооружение Красной армии. СВТ-38 сразу же была опробована бойцами во время Советско-финляндской войны (1938-1940). Затем инженер еще раз доработал конструкцию и к началу Великой Отечественной войны выпустил СВТ-40, ставшую главным оружием пехоты.

Во время работы на на Сестрорецком оружейном заводе, 1908 год Источник изображения: © ТАСС

Только за первый год войны было собрано более 1 млн токаревских винтовок. Но, как говорят эксперты, качество производства и срок эксплуатации в то время существенно снизились. Многие мастера с заводов ушли на фронт, а их место заняли женщины и дети. Что касается солдатского состава, здесь тоже произошли кардинальные изменения.

Вместо бойцов, прошедших Гражданскую, Финляндскую и Первую мировую войны, приходили жители сельской местности или рабочие, ни разу не державшие оружие в руках. Многие из них даже не подозревали, что винтовку необходимо периодически чистить и смазывать. Таким образом, из-за снижения квалифицированных специалистов на производстве и в армии оружие часто выходило из строя. Тем не менее СВТ-40 сыграла огромную роль в победе нашего народа над фашизмом и даже после войны во многом превосходила зарубежные аналоги.

Во время работы над самозарядной винтовкой, 1930-е годы Источник изображения: © Пресс-служба Тульского государственного музея оружия

Был у Токарева и пистолет-пулемет под пистолетный и револьверный патроны. Он почти не использовался в Великую Отечественную, но оружие это, безусловно, заслуживает внимания. Все было продумано до мелочей: металл с деревянными накладками здорово выручал зимой, диоптрический прицел обеспечивал самую высокую точность, механизм затворной задержки позволял дослать новый патрон в ствол максимально быстро без передергивания затвора. Получалось по-настоящему удобное и эффективное оружие Леонид Степанов, советский инженер-конструктор, создатель оружейных станков для стрелкового вооружения и гранатометов, лауреат премии имени Мосина

Не оружием единым…

После войны Федор Токарев вновь удивил мир, только на этот раз не оружием, а фотоаппаратом. В 1948 году он сконструировал первый советский фотоаппарат для панорамной съемки - ФТ ("Федор Токарев"). Правда, всерьез это детище Токарева принимать не спешили. Ветераны Красногорского механического завода (КМЗ) вспоминают, как нелегко было Токареву доказать руководству КМЗ состоятельность своей работы. В фотоаппарате ФТ пленка расположена по круговой дуге. Во время съемки объектив делал поворот вокруг вертикальной оси, в результате чего получались панорамные снимки с широким углом охвата 120 градусов. К слову, у американцев в то время уже был подобный аппарат, но в два раза больше и тяжелее токаревского.

Используя связи в Министерстве оборонной промышленности СССР, Токарев буквально продавил выпуск ФТ. А для проб первого опытного образца получил специальное разрешение Министерства государственной безопасности на съемку окрестностей Кремля. Позднее детище Федора Токарева устарело и сошло с конвейера, но производственная линейка модернизированных панорамников сохранялась на КМЗ вплоть до конца нулевых. Далее потребность в бытовой панорамной съемке полностью закрыли камеры смартфонов.

Василий Кучушев