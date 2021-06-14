От ТТ до ФТ. К юбилею легендарного оружейника Федора Токарева

14 июня исполняется 150 лет со дня рождения Федора Токарева. Конструктор создал знаменитый пистолет ТТ ("Тульский, Токарева") и еще десятки образцов стрелкового вооружения, серийно производившихся в СССР миллионными тиражами. При этом сфера интересов Токарева не ограничивалась оружием. В 1948 году он сконструировал первый советский фотоаппарат для панорамной съемки — ФТ ("Федор Токарев"). О выдающемся конструкторе — специальный материал ТАСС
Рождение мастера
Федор Васильевич Токарев родился 14 июня (2 июня по старому стилю) 1871 года в станице Егорлыкская (по другим данным, в станице Мечетинская) ныне Ростовской области. Будущий создатель легендарного оружия учился в Новочеркасской военно-ремесленной школе у знаменитого на всю царскую Россию конструктора Александра Чернолихова. Всего через два года выпускной работой талантливого ученика стало охотничье одноствольное ружье.
Федор Токарев в Новочеркасске, 1890 год
Источник изображения: © Пресс-служба Тульского государственного музея оружия
В начале XX века Федор Токарев с отличием окончил юнкерское училище и отправился на службу в 12-й казачий полк - заведовать оружейной мастерской. Здесь конструктор начал свой путь к мечте - создавать боевое оружие. На основе знаменитой мосинской трехлинейки Токарев сконструировал первую автоматическую винтовку, испытания которой прошли в июле 1908 года.
Работу высоко оценил артиллерийский комитет, Федор Токарев получил денежную премию и был откомандирован на Сестрорецкий оружейный завод для доработки винтовки. Но вмешалась Первая мировая война. В чине есаула Токарев отправился на фронт полковым казначеем, затем командиром сотни, принимал участие в боях под Варшавой и в Галиции. Был дважды ранен, получил пять боевых наград.
Во время работы на на Сестрорецком оружейном заводе, 1908 год
Источник изображения: © Пресс-служба Тульского государственного музея оружия
В 1921 году поддержавшего советскую власть Федора Токарева перевели на Тульский оружейный завод, где уже через три года он представил модернизированный пулемет Максима. Под аббревиатурой МТ (Максима - Токарева) в мае 1925 года он был принят на вооружение Красной армии и заменил на советских самолетах более громоздкие британские пулеметы Виккерса.
Первая и, пожалуй, самая знаменитая авторская работа мастера появилась на свет в начале 1930-х. Народный комиссариат по военным и морским делам СССР провел конкурс на создание нового штатного оружия самообороны бойцов и командиров Красной армии. Оценивались 17 пистолетов разных систем, в том числе зарубежные.
Победу одержал Федор Токарев, который предложил комиссии идеальный вариант: легкий, простой в производстве пистолет с большой дальностью стрельбы.
Леонид Степанов, советский инженер-конструктор, создатель оружейных станков для стрелкового вооружения и гранатометов, лауреат премии имени Мосина
Пистолет использовал мощный патрон калибра 7,62х25 мм, созданный на основе немецкого патрона 7,63х25 мм Маузера, который, что немаловажно, мог использоваться и в ТТ (большие запасы "маузеровских" патронов имелись на складах еще с царских времен, дополнительные закупки проводились в 1920-е годы).
Во время работы на на Сестрорецком оружейном заводе, 1908 год
Источник изображения: © ТАСС
Первый заказ на изготовление был небольшим - всего 1 тыс. единиц. После двух лет использования в армии ТТ прошел частичную модернизацию и с 1934 года уже не менял облик.
Оружие Победы
Во время Великой Отечественной войны первыми самозарядными отечественными пистолетами, которые был приняты на вооружение, снабжался командный состав практически всех родов войск. В качестве личного оружия его использовали и советские летчики. Был ТТ и у Николая Кульпова. Ветеран ВОВ, пилот штурмовика Ил-2 участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. "В небе у военного летчика был самолет, авиационная пушка и снаряды. А на земле был только ТТ", - вспоминает Николай Кульпов.
Николай Кульпов, ветеран ВОВ
В 1938 году Федор Токарев представил самозарядную винтовку СВТ-38. Это была та самая винтовка, которую он создал в оружейной мастерской казачьего полка для российской императорской армии. За 30 лет винтовка не устарела и была безоговорочно принята на вооружение Красной армии. СВТ-38 сразу же была опробована бойцами во время Советско-финляндской войны (1938-1940). Затем инженер еще раз доработал конструкцию и к началу Великой Отечественной войны выпустил СВТ-40, ставшую главным оружием пехоты.
Во время работы на на Сестрорецком оружейном заводе, 1908 год
Источник изображения: © ТАСС
Только за первый год войны было собрано более 1 млн токаревских винтовок. Но, как говорят эксперты, качество производства и срок эксплуатации в то время существенно снизились. Многие мастера с заводов ушли на фронт, а их место заняли женщины и дети. Что касается солдатского состава, здесь тоже произошли кардинальные изменения.
Вместо бойцов, прошедших Гражданскую, Финляндскую и Первую мировую войны, приходили жители сельской местности или рабочие, ни разу не державшие оружие в руках. Многие из них даже не подозревали, что винтовку необходимо периодически чистить и смазывать. Таким образом, из-за снижения квалифицированных специалистов на производстве и в армии оружие часто выходило из строя. Тем не менее СВТ-40 сыграла огромную роль в победе нашего народа над фашизмом и даже после войны во многом превосходила зарубежные аналоги.
Во время работы над самозарядной винтовкой, 1930-е годы
Источник изображения: © Пресс-служба Тульского государственного музея оружия
Леонид Степанов, советский инженер-конструктор, создатель оружейных станков для стрелкового вооружения и гранатометов, лауреат премии имени Мосина
Не оружием единым…
После войны Федор Токарев вновь удивил мир, только на этот раз не оружием, а фотоаппаратом. В 1948 году он сконструировал первый советский фотоаппарат для панорамной съемки - ФТ ("Федор Токарев"). Правда, всерьез это детище Токарева принимать не спешили. Ветераны Красногорского механического завода (КМЗ) вспоминают, как нелегко было Токареву доказать руководству КМЗ состоятельность своей работы. В фотоаппарате ФТ пленка расположена по круговой дуге. Во время съемки объектив делал поворот вокруг вертикальной оси, в результате чего получались панорамные снимки с широким углом охвата 120 градусов. К слову, у американцев в то время уже был подобный аппарат, но в два раза больше и тяжелее токаревского.
Используя связи в Министерстве оборонной промышленности СССР, Токарев буквально продавил выпуск ФТ. А для проб первого опытного образца получил специальное разрешение Министерства государственной безопасности на съемку окрестностей Кремля. Позднее детище Федора Токарева устарело и сошло с конвейера, но производственная линейка модернизированных панорамников сохранялась на КМЗ вплоть до конца нулевых. Далее потребность в бытовой панорамной съемке полностью закрыли камеры смартфонов.
Василий Кучушев