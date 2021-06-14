ВКС России получат два серийных истребителя Су-57 в 2021 году

В 2021 году в состав ВКС России войдут два серийных истребителя Су-57.

Вслед за первый серийным истребителем Су-57 ВКС России до конца 2021 года получат еще два новейших самолета. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Он уточнил, что предварительно машины отправят на испытания Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске.

Напомним, согласно контракту до 2026 года Минобороны РФ должны получить 76 истребителей Су-57. После 2022 года будут поставляться самолеты с более совершенным двигателем второго этапа. Первый серийный самолет был принят на вооружение в конце декабря 2020 года.

Олег Корякин