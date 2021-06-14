Рогозин заявил о готовности к сотрудничеству с NASA при отмене санкций

Госкорпорация «Роскосмос» согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. Об этом сообщил в пятницу, 11 июня, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Да и мы не против сотрудничества, только путь к нему — отмена санкций против предприятий «Роскосмоса», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава NASA Билл Нельсон в интервью изданию Politico 10 июня заявил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться, пишет «Газета.ру».

Как указывал Нельсон, он высказал аналогичное мнение в недавнем разговоре с Рогозиным.

В конце минувшего года минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых из них в списке повторяются, что сужает его до 41 компании РФ, в числе которых есть «Роскосмос».

Кроме того, в санкционном списке оказались девять российских предприятий авиационной промышленности. Среди попавших под ограничения организаций КНР — Китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, Пекинский авиационный институт AECC.

Рогозин, комментируя введенные санкции, отмечал, что они могут воспрепятствовать дальнейшему сотрудничеству Москвы и Вашингтона по программе МКС.

18 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия продолжит участие в проекте МКС после 2025 года только в случае снятия санкций США. Он отметил, что санкции должны быть сняты незамедлительно, в противном случае РФ отказывается от работы с США и будет разворачивать собственную станцию в космосе.