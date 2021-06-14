Глава NASA рассказал об НЛО

Новый глава NASA Билл Нельсон считает, что сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО) требуют серьезного изучения. Об этом он заявил в интервью изданию Politico, опубликованном 10 июня.

Нельсон рассказал, что несколько лет назад, являясь членом комитета американского сената по вооруженным силам, имел доступ к докладам военных летчиков, которые фиксировали такие феномены. Он также проводил с ними личные беседы.

«Эти пилоты ловили их (НЛО. — Ред.) радарами. Они следили за ними и видели, что они передвигаются так быстро, что в это было невозможно поверить. Таким образом, это феномен, который нам необходимо объяснить», — сказал новый глава NASA, объясняя свое поручение проверить сообщения о неопознанных феноменах.

Нельсон возглавил администрацию NASA 30 апреля этого года.

Американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников 4 июня опубликовало материал, в котором говорится о том, что в Вашингтоне усомнились в инопланетном происхождении НЛО.

Уточнялось, американское разведсообщество не нашло доказательств того, что неопознанные летающие объекты, которые наблюдали американские летчики в последние годы, а также использованные ими технологии, носили инопланетный характер. При этом упоминались вещи, которые невозможно объяснить. В частности, скорость и стремительное изменение направления некоторых объектов.

Ранее, 21 мая, американское оборонное ведомство официально подтвердило, что опубликованное американским режиссером-документалистом Джереми Корбеллом видео с НЛО является подлинным. В Пентагоне сообщили, что материал будет рассмотрен целевой группой ведомства по неопознанным воздушным явлениям, которая была создана в прошлом году для «получения информации о природе и происхождении» подобных объектов.