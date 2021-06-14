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Интерфакс-АВН

Путь к сотрудничеству с NASA лежит через отмену санкций, отмечает глава "Роскосмоса"

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Продолжение российско-американского сотрудничества в космической сфере возможно лишь после отмены санкций в отношении предприятий "Роскосмоса", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Да и мы не против сотрудничества, только путь к нему - отмена санкций против предприятий Роскосмоса", - написал Рогозин в своем телеграм-канале, комментируя оценку главой NASA сотрудничества с Россией.

Ранее глава американского аэрокосмического агентства Билл Нельсон в интервью изданию Politico назвал сотрудничество России и США в космосе "исключительным".

"Политические отношения (между США и Россией - ИФ) становятся очень напряжёнными. Но какая единственная сфера, в которой мы смогли сотрудничать? Такое сотрудничество продолжается с 1975 года, когда американский космический корабль пристыковался к российскому космическому кораблю в разгар Холодной войны, и экипажи кораблей жили вместе 9 дней. С того момента мы продолжаем сотрудничать. Наше сотрудничество - исключительное", - заявил Нельсон.

Он отметил, что российская сторона, в свою очередь, также желает продолжать сотрудничество, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран. На встрече с Рогозиным он сказал российскому коллеге, что ему "не важно какие отношения на земле, Россия и США - партнёры в космосе, и он не хочет, чтобы партнёрство заканчивалось".

5 июня Рогозин провёл переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

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