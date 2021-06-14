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Российская газета

Новейшие артиллерийские системы продемонстрировали на полигоне Смолино

Разделы: Авиация
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САУ 2С43 "Мальва".
САУ 2С43 "Мальва".
Источник изображения: Минобороны России

Рабочую поездку на полигон Смолино в Нижегородской области совершил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Он проверил ход выполнения гособоронзаказа.

Заместителю министра обороны продемонстрировали новейшую артиллерийскую технику, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, была показана работа нового самоходного миномета "Дрок". Он способен поражать цели на дальности от 100 до 6000 метров: основное оружие - это 82-мм казнозарядный миномет с ручным снаряжением. Также Алексей Криворучко ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, оборудованный новым комплексом радиоуправляемого вооружения.

Военнослужащие на полигоне продемонстрировали возможности стрельбы из различных видов артиллерийской техники. Среди них - самоходные комплексы "Магнолия", "Лотос", "Флокс", "Мальва", а также противотанковая пушка "Спрут". Огонь велся как по станционарным, так и движущимся мишеням.

- Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы, - подчеркнул Алексей Криворучко по результатам демонстрации.


Мария Волкова

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
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