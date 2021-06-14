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ТАСС

Китай успешно вывел на орбиту четыре исследовательских спутника

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Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D.
Источник изображения: © AP Photo / Xinhua/ Zhao Jianwei

Запуск состоялся с космодрома Тайюань

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-ди" (CZ-2D) успешно вывел в пятницу на орбиту четыре спутниковых аппарата. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся в 11:03 по пекинскому времени (06:03 мск) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси). Полезная нагрузка ракеты включала в себя спутник "Бэйцзин-3", а также три микроспутника "Хайсы-2", "Янван-1" и "Тайкун шиянь-1".

Как отмечается в репортаже, "Бэйцзин-3" является коммерческим спутником дистанционного зондирования Земли. Он будет использоваться для мониторинга ресурсов, состояния окружающей среды, городского управления и предупреждения стихийных бедствий. Аппарат "Хайсы-2" - собственность Сямэньского университета (китайская провинция Фуцзянь) и предназначен для исследования экологического состояния шельфовых и прибрежных зон.

"Янван-1" принадлежит китайской компании "Шэньчжэнь циюань тайкун кэцзи" и будет использоваться для поиска и исследования малых планет и астероидов. В то время как микроспутник "Тайкун шиянь-1" является собственностью Университета аэрокосмических технологий и будет задействован в образовательных целях.

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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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