ВКС России получат до конца года два серийных Су-57

Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2021 году получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщает в пятницу, 11 июня, «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что первый серийный Су-57 был передан ВКС еще в конце прошлого года.

«До конца 2021 года Вооруженным силам РФ будут переданы второй и третий серийные самолеты пятого поколения Су-57», — рассказал собеседник агентства, пояснив, что машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске,

По словам источника, первый самолет также пока остается в ГЛИЦ и его передача в строевую часть в ближайшее время не планируется.

Он также добавил, что ранее в текущем году планировалось передать в ВКС четыре новейших истребителя.

В конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия и профильные ведомства разрабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — многофункциональный российский истребитель пятого поколения, его назначение заключается в уничтожении всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан для замены в российских Воздушно-космических силах (ВКС) тяжелого истребителя Су-27.

Отличительными особенностями истребителя называют его высокую маневренность, наличие новейшего комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, а также технологию «стелс», делающую его малозаметным.