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Интерфакс-АВН

Европейское космическое агентство отправит орбитальный аппарат к Венере

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Венера
Венера.
Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило отправку к Венере орбитального аппарата EnVision в начале 2030-ых годов, сообщается на сайте агентства.

Основная задача миссии - исследовать поверхность планеты, атмосферу, геологический состав, структуру и гравитационное поле. Для этих целей на EnVision будет размещён широкий инструментарий - эхолоты, спектрометры и радары.

"Нас ждёт новая эра в исследовании нашего ближайшего, но невероятно отличного от нас соседа по Солнечной системе", - заявил директор агентства по науке Гюнтер Хасингер.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
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