Глава NASA выразил надежду на продолжение партнерства с РФ в космосе

Директор NASA Билл Нельсон назвал сотрудничество США и России в космосе уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Politico, опубликованном 10 июня.

Нельсон отметил, что несмотря на политизированные жесткие заявления со стороны России, при разговоре с российскими космонавтами выясняется их желание продолжать сотрудничество с американцами.

«Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле. Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось», — сообщил Нельсон главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

11 июня сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-17» доставит российские продукты для астронавта NASA Марка Ванде Хая и представителя JAXA Акихико Хосидэ.

18 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия продолжит участие в проекте МКС после 2025 года только в случае снятия санкций США. Он отметил, что санкции должны быть сняты незамедлительно, в противном случае РФ отказывается от работы с США и будет разворачивать собственную станцию в космосе.

О планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции рассказал 18 апреля вице-премьер Юрий Борисов.