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ТАСС

Директор NASA считает уникальным сотрудничество России и США в космосе

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Директор NASA Билл Нельсон
Директор NASA Билл Нельсон.
Источник изображения: © Graeme Jennings/Pool via AP

Билл Нельсон заявил, что не хочет, "чтобы это прекратилось"

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете Politico руководитель NASA Билл Нельсон, который ранее провел первые телефонные переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Если вы поговорите с работниками российской космической сферы, они хотят, чтобы это сотрудничество с американцами продолжалось. Поэтому я поговорил об этом с Рогозиным. Я сказал: "Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле". Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось", - отметил Нельсон.

"Мы видели, например, что совсем недавно у них [России] появился какой-то модуль, который они собираются запустить на Международную космическую станцию, что, на мой взгляд, является довольно хорошим признаком того, что они не собираются отказываться от нее через четыре года", - добавил директор NASA.

"Наша политическая сфера стала очень напряженной. Но где же та область, в которой мы смогли сотрудничать? Это [сотрудничество] происходило с 1975 года, когда американский космический корабль в разгар холодной войны встретился и совершил стыковку с российским космическим кораблем, и экипажи проживали вместе на протяжении девяти дней. С тех пор мы сотрудничаем. У нас исключительное сотрудничество", - подчеркнул Нельсон.

Как ранее ТАСС сообщил Рогозин, он рассчитывает, что NASA сформирует свою позицию по сотрудничеству с российской госкорпорацией к саммиту РФ и США в Женеве, а не будет "пассивным наблюдателем". Глава Роскосмоса заявил, что Россия сможет строить планы сотрудничества с США в космосе только после отмены американских санкций против российских предприятий космической отрасли.

Сотрудничество с Китаем

Соединенные Штаты и Китай могут сотрудничать в космосе и с учетом запрета, который ранее был введен на законодательном уровне в США, заявил Нельсон.

Его спросили о возможности американо-китайского сотрудничества в космосе. "Есть области, где нам необходимо сотрудничать и улаживать конфликт на любых возможных орбитах. Нам, безусловно, необходимо сотрудничать в борьбе с орбитальным мусором, который может поразить нашу космическую станцию, а также их космическую станцию, которую они выводят. Есть области, в которых мы можем сотрудничать с Китаем <... >, признавая ограничения, наложенные на нас законом, и признавая также реалии, что китайцы не очень транспарентны", - ответил директор NASA.

В США на законодательном уровне существует запрет на сотрудничество с Китаем в сфере освоения космоса. На слушаниях в Конгрессе Нельсон ранее заявил, что NASA будет его соблюдать.

Экспериментальный полет "Союз-Аполлон"

15 июля исполнится 46 лет с начала первого совместного космического полета кораблей из двух стран. На борту "Союза-19" находились советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, а на "Аполлоне" осуществили полет американские астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

Стыковка "Союза-19" и "Аполлона" состоялась через два дня - 17 июля 1975 года над Москвой, а первое космическое рукопожатие представителей разных стран - над Эльбой.

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