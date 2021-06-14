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Известия.ru

«Прогресс» доставит астронавтам США и Японии на МКС российскую еду

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» доставит российские продукты для астронавта NASA Марка Ванде Хая и представителя JAXA Акихико Хосидэ. Об этом сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на завотделом питания экипажа Международной космической станции (МКС) Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

Он отметил, что Хосидэ предоставят 38 продуктов: мясное ассорти деликатесное, говядину под майонезом, гуляш, мясо в желе, омлет с куриным мясом, мясо куриное с мускатным орехом, мясо куриное с черносливом, язык говяжий в желе, икру баклажанную, икру кабачковую, мясо с перловой кашей, борщ с мясом, рассольник с мясом, суп харчо, творог с облепиховым пюре и другие.

В то же время астронавту NASA доставят 51 наименование, куда входят супы харчо и крестьянский, сообщил завотделом.

По пожеланиям космонавтов «Роскосмоса» Олега Новицкого и Петра Дуброва, на орбиту доставят горчицу, хрен столовый, кетчуп лечо. Также грузовым кораблем отправят свежие фрукты и овощи.

«Из списка, который составляют родственники, — сыр, копченые колбаски, чипсы куриные сыровяленые, коктейль студенческий оригинальный, миндаль жареный, смесь орехов с изюмом, фрукты сушеные, шоколад, мармелад, колбаски сырокопченые, сок апельсиновый с мякотью, сок березовый, сок яблочный, конфеты «Белочка», «Мишка косолапый», цукаты из банана, клюква сушеная, курага и т.д.» — отметил Агуреев.

Запуск космического грузового корабля «Прогресс МС-17» запланирован в ночь на 30 июня. В настоящее время на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Ранее, 18 апреля, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия продолжит участие в проекте МКС после 2025 года только в случае снятия санкций США. Он отметил, что санкции должны быть сняты незамедлительно, в противном случае РФ отказывается от работы с США и будет разворачивать собственную станцию в космосе.

О планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции рассказал 18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов.


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