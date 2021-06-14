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ТАСС

На предстоящих учениях "Запад-2021" отработают скрытое развертывание войск

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Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото
Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Повышенное внимание также уделят опережающей готовности систем управления и всех видов обеспечения, отметил генерал-полковник Александр Журавлев

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Скрытое развертывание войск отработают на предстоящих совместных российско-белорусских учениях "Запад-2021". Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"Повышенное внимание уделяется опережающей готовности систем управления и всех видов обеспечения, а также скрытному развертыванию необходимой группировки", - заявил он.

Также будут отрабатываться навыки, полученные в результате освоения опыта боевых действий в условиях современных военных конфликтов. "Нами отработаны и внедрены в войска нестандартные способы действий батальонных тактических групп при отражении ударов низколетящих воздушных целей, беспилотных летательных аппаратов и борьбе со скоростными бронеобъектами", - отметил командующий ЗВО.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Ранее сообщалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Шойгу заявлял, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.

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