"Прогресс" доставит американскому и японскому астронавтам на МКС российскую еду

Запуск корабля запланирован в ночь на 30 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские продукты будут доставлены на грузовом корабле "Прогресс МС-17" для астронавта NASA Марка Ванде Хая и представителя JAXA Акихико Хосидэ. Об этом сообщил ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

"Для Хосидэ 38 продуктов наших: мясное ассорти деликатесное, говядина под майонезом, гуляш, мясо в желе, омлет с куриным мясом, мясо куриное с мускатным орехом, мясо куриное с черносливом, язык говяжий в желе, икра баклажанная, икра кабачковая, мясо с перловой кашей, борщ с мясом, рассольник с мясом, суп харчо, творог с облепиховым пюре и другие", - сказал Агуреев.

По словам завотделом, для американского астронавта предназначено 51 наименование, в том числе супы харчо и крестьянский.

По пожеланиям космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, на орбиту будут доставлены горчица, хрен столовый, кетчуп лечо. Также на "Прогрессе" с Земли отправят свежие фрукты и овощи. "Из списка, который составляют родственники - сыр, копченые колбаски, чипсы куриные сыровяленые, коктейль студенческий оригинальный, миндаль жареный, смесь орехов с изюмом, фрукты сушеные, шоколад, мармелад, колбаски сырокопченые, сок апельсиновый с мякотью, сок березовый сочный, сок яблочный, конфеты "Белочка", "Мишка косолапый", цукаты из банана, клюква сушеная, курага и т.д.", - уточнил Агуреев.

Запуск космического грузового корабля "Прогресс МС-17" запланирован в ночь на 30 июня. Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.