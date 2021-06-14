Военные РФ, Белоруссии и Сербии отработали совместное десантирование

Военнослужащие России, Белоруссии и Сербии провели первое совместное десантирование в Краснодарском крае при подготовке к предстоящим учениям «Славянское братство — 2021». Об этом сообщается в четверг, 10 июня, на сайте Минобороны России.

«В рамках подготовки совместных российско-белорусско-сербских тактических учений «Славянское братство — 2021» военнослужащие подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии и отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь отработали десантирование личного состава на управляемых парашютных системах типа «Крыло» и десантирование беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», — отмечается в заявлении ведомства.

Десантирование военнослужащих на парашютных системах специального назначения проводилось на полигоне Раевский под Новороссийском с высоты 2 тыс. м. Перед этим военные участвовали в предпрыжковой подготовке на тренажерах воздушно-десантного комплекса гвардейского Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск.

Активная фаза совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2021» пройдет с 16 по 18 июня также на полигоне Раевский.

Всего в учении принимают участие около 100 военнослужащих подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии, около 300 военнослужащих отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии и около 60 единиц штатной военной техники. Также задействованы более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, следует из публикации ведомства.

18 января стало известно, что совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Планируется, что мероприятие пройдет под руководством начальников генштабов Вооруженных сил Белоруссии и России.