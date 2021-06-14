Войти
Известия.ru

Военные РФ, Белоруссии и Сербии отработали совместное десантирование

283
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие России, Белоруссии и Сербии провели первое совместное десантирование в Краснодарском крае при подготовке к предстоящим учениям «Славянское братство — 2021». Об этом сообщается в четверг, 10 июня, на сайте Минобороны России.

«В рамках подготовки совместных российско-белорусско-сербских тактических учений «Славянское братство — 2021» военнослужащие подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии и отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь отработали десантирование личного состава на управляемых парашютных системах типа «Крыло» и десантирование беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», — отмечается в заявлении ведомства.

Десантирование военнослужащих на парашютных системах специального назначения проводилось на полигоне Раевский под Новороссийском с высоты 2 тыс. м. Перед этим военные участвовали в предпрыжковой подготовке на тренажерах воздушно-десантного комплекса гвардейского Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск.

Активная фаза совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2021» пройдет с 16 по 18 июня также на полигоне Раевский.

Всего в учении принимают участие около 100 военнослужащих подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии, около 300 военнослужащих отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии и около 60 единиц штатной военной техники. Также задействованы более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, следует из публикации ведомства.

18 января стало известно, что совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Планируется, что мероприятие пройдет под руководством начальников генштабов Вооруженных сил Белоруссии и России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.09.2020
Предупреждение любому агрессору
20.05.2019
Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
25.06.2018
Видео: Спецназ провел танковую атаку на учениях "Славянское братство"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2