ВВС Дании первыми в мире получат электрические самолеты

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Впереди планеты всей: ВВС Дании первыми в мире получат электролеты

3 июня служба закупок и логистики министерства обороны Дании FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) объявила о приобретении в аренду на два года у французской компании Green Aero Invest двух легких учебно-тренировочных самолётов Velis Electro с полным электроприводом производства компании Pipistrel (Словения).

Слева - эскиз Velis Electro с опознавательными знаками ВВС Дании © FMI/Pipistrel

Pipistrel давно производит сверхлегкие и легкие самолеты, а почувствовав модный мировой тренд, они начали переделывать их на электропривод. Velis Electro создан на базе их же модели Virus SW 121 и представляет собой двухместный самолет, в первую очередь предназначенный для учебных полетов. Его максимальная взлётная масса 600 кг, размах крыльев 10,7 м, максимальная скорость 180 км/ч, практический потолок 3700 м, продолжительность полета 30-50 мин., дальность полета чуть более 100 км. Самолет приводится в движение электродвигателем мощностью 57,6 кВт (78,31 л.с.), который компания Pipistrel разработала в сотрудничестве с фирмами Emrax и Emsiso. Питание двигателя обеспечивают две аккумуляторные батареи общей энергоемкостью 24,8 кВт·ч, зарядка которых занимает всего 45 минут. Один источник питания расположен в носу, второй за кабиной, и каждый из них автоматически отключается в случае неисправности. Одной АКБ достаточно для продолжения полета, включая набор высоты. И аккумуляторы, и двигатель имеют жидкостное охлаждение. По оценкам инженеров Pipistrel, срок службы такого электропривода будет примерно вдвое больше, чем у предыдущих поколений.

Ровно год назад в июне 2020-го Velis Electro стал первым самолетом с электроприводом, получившим сертификат типа от европейского регулятора EASA (European Union Aviation Safety Agency). Процесс сертификации занял менее трех лет, при этом EASA и Pipistrel тесно сотрудничали с авиационными властями Швейцарии и Франции.

Поставка обоих заказанных самолётов Velis Electro запланирована на сентябрь 2021 года. После короткой программы начальных испытаний лётно-технических характеристик их передадут для оценки в авиационную школу ВВС на АвБ Каруп (Flyveskolen, Karup). Через два года по итогам опытной эксплуатации в FMI примут решение по дальнейшим закупкам.

Закупка Velis Electro Данией производится в целях оценки зрелости технологии и потенциала использования в военных целях "зеленой" концепции Zero Emission Aircraft, в частности перспектив применения летательных аппаратов данного типа при подготовке лётчиков.

- Мы рассчитываем использовать самолеты этого типа для подготовки по техобслуживанию обученных пилотов, а также начальной летной подготовки курсантов. Среди прочего, на них лучше отрабатывать взлет-посадку, поскольку мы ожидаем, что Velis Electro сможет выполнять девять приземлений за один вылет, - рассказал майор Хенрик "Хек" Носби, отвечающий за подготовку пилотов в ВВС Дании.

- Большинство пилотируемых электрических самолетов находятся на очень раннем уровне технологического развития. Тем не менее, Pipistrel являются абсолютными пионерами в этой области. Например, в сотрудничестве с НАСА они уже установили несколько мировых рекордов в этом классе летательных аппаратов, - продолжает подполковник Каспер "Пел" Бёрге Нильсен, руководитель отдела авиастроения службы FMI. - Тем не менее, проблема большой массы аккумуляторных батарей остается, и для самолетов она более значима, по сравнению с электромобилями. Могу сказать, что топливо, на котором сегодня летают самолеты, содержит количество энергии, эквивалентное 12 кВт·ч/кг. У лучших батарей это показатель максимум 250-300 кВт·ч/кг, то есть всего 3-4% от эффективности авиационного топлива при той же массе.

Само собой разумеется, что полеты на электрических самолетах находятся на начальной стадии оценки <…> Но, несмотря на общие проблемы, связанные с новизной технологий, на этом самолете Pipistrel действительно удалось создать что-то, что можно использовать практически, например, для коротких учебных полетов с начинающими пилотами. Поэтому следует признать, что мы являемся абсолютными лидерами в освоении этой технологии во всем мире <…> очень интересно быть в авангарде, когда дело доходит до изучения характеристик этих самолетов.

Предполагается, что помимо немедленной экономии топлива концептуальные испытания Velis Electro позволят лучше понять возможности электрических самолетов в рамках будущих оперативных концепций ВВС Дании. В общем, за такими красивыми словами скрывается тот факт, что даже до замены лёгких разведывательных самолётов пока еще очень далеко.

Что касается стоимости контракта, то она пока не озвучена, но для ее оценки можно упомянуть, что прошлым летом Норвежская ассоциация авиаспорта NLF (Norges luftsportforbund) и государственная авиакомпания Avinor заказали Pipistrel Velis Electro 600 для замены первого в Норвегии электрического самолета LN-ELA типа Pipistrel Alpha Electro, разбившегося в августе 2019 года. Для них стоимость Velis Electro 600 составила примерно 1,7 миллиона норвежских крон (204 тысячи долларов США), и большая часть этой суммы покрывается страховкой. Первый полет норвежского Velis Electro 600 планируется в августе этого года, а восстановленный Alpha Electro LN-ELA подарят Норвежскому музею авиации в Бýдё.