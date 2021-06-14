В Китае выпустили бюджетного робота-пса

Китайская компания Unitree Robotics выпустила бюджетную версию четвероногого робота Unitree Go1. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что китайский робот-пес стоит в 27 раз дешевле аналога, разработанного компанией Boston Dynamics. Стоимость базовой версии Unitree Go1 составит 2,7 тысячи долларов, в то время как цена на американскую модель составляет 74,5 тысячи долларов. За эти деньги китайский робот может следовать за владельцем во время пробежки и даже нести бутылку воды или кошелек.

Всего будут представлены три версии Go1, каждая весом около 12 килограммов. Самая дорогая модель — за 8,5 тысячи долларов — может развивать скорость до 17 километров в час. В компании заявляют, что робопес может стать «компаньоном на весь день». Однако, по данным издания, максимальная продолжительность работы гаджета без подзарядки составляет примерно 90 минут.

Ранее «Почта России» выразила желание протестировать робота-грузчика Stretch, которого выпустила компания Boston Dynamics. Аппарат предназначен для перемещения грузов на складах. Робот оснащен «мачтой восприятия» с камерами и датчикам, а также роборукой с присосками для переноса товаров.

Ксения Назарова