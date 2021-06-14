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bmpd.livejournal.com

Демонстрация новых российских артиллерийских систем

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Как сообщил 10 июня 2021 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки посетил испытательный полигон Смолино в Нижегородской области, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

Стрельбы опытного образца 152-мм самоходной гаубицы 2С43 "Мальва" на колесном шасси (разработчик АО "ЦНИИ "Буревестник") на полигоне Смолино (Нижегородская область), 10.06.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Алексей Криворучко ознакомился с ударным вертолётом Ка-52М, получившим новый комплекс радиоуправляемого вооружения. Ему был показан в действии новый самоходный миномет "Дрок".

Кроме того, военнослужащие на полигоне продемонстрировали стрельбу на различных дальностях из новых артиллерийских комплексов, таких как самоходных орудий "Магнолия", "Мальва", "Флокс", "Лотос" и самоходной противотанковой пушки "Спрут". Артиллеристы вели огонь по стационарным и движущимся мишеням.

"Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", - отметил замминистра обороны по итогам демонстрации.

Также Алексей Криворучко провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного комплекса и руководства военного ведомства. На нем обсуждались организация и контроль выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по новым образцам вооружения для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Опытный образец 120-мм самоходного орудия 2С40 "Флокс" разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" на полигоне Смолино (Нижегородская область), 10.06.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Опытный образец 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" на полигоне Смолино (Нижегородская область), 10.06.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Опытный образец 120-мм самоходного орудия "Магнолия" на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП "Витязь" разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" на полигоне Смолино (Нижегородская область), 10.06.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Опытные образцы 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М1 "Спрут-СДМ1" (на переднем плане) и 120-мм самоходного орудия 2С42 "Лотос" (на заднем плане) разработки АО "ЦНИИточмаш"на полигоне Смолино (Нижегородская область), 10.06.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Ка-52
Компании
Буревестник
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
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