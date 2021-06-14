Порошенко рассказал, как удалось вызволить из плена 3,3 тыс. украинцев

Киев. 10 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - За время войны в Донбассе удалось вернуть из плена более 3 тыс. украинцев, сообщил пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Я горжусь тем, что мы вытащили почти 3300 украинцев. И мне очень грустно, что с апреля 2020 - уже более года - в Украину не вернулся ни один заложник", - сказал Порошенко в интервью журналисту Валерию Калнышу.

Порошенко рассказал, как во время его президентства решались вопросы с вызволением украинских военных из плена.

"На первом этапе, сейчас я уже могу это раскрыть, для освобождения заложников и обмена пленных использовались силы СБУ... Созванивались, обменивались - и это делалось в считанные дни после попадания в плен... Потом российская армия издала приказ - обмены запретить и сформировать "обменный фонд", - сообщил экс-президент Украины.

После этого, по словам Порошенко, вопрос освобождения заложников был перенесен на международные переговорные площадки.

Он рассказал о переговорах с папой римским Франциском, с руководством США и тогдашним вице-президентом Джозефом Байденом, бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом. "Я обращался к Еврокомиссии, в Европарламент... Я обращался к президенту Турции Эрдогану", - отметил политик.

По его словам, то, что вопросом освобождения заложников должен был заниматься украинский депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, было предложено участниками "Нормандского формата", что подтверждается стенограммами заседаний, и такие предложения прозвучали, в том числе от президента РФ Владимира Путина.

"И я на это согласился. Потому что я готов хоть с чертом лысым говорить, для того чтобы вернуть людей домой. И мы вернули за первые полтора года моей каденции, по данным СБУ, 2 тыс. 947 человек, по данным гуманитарных представителей за первые два года - 3 тыс. 278", - сказал лидер "Европейской солидарности".

Последний обмен пленными в Донбассе (между Киевом и Луганском) состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда стороны обменялись удерживаемыми лицами по формуле "11 на 4".

В мае 2021 года сообщалось, что Украина установила местонахождение около ста граждан, удерживаемых Россией, и хочет вернуть их в рамках обмена удерживаемыми лицами. В свою очередь, в Луганске сообщали в марте, что ЛНР разыскивает на территории Украины до 50 человек, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после смены власти в Киеве. В результате на части Донецкой и Луганской области Украины в настоящее время существуют неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик, граничащие с Россией. Они отделены от остальной территории Украины так называемой линией разграничения, базирующейся на Минских соглашениях.