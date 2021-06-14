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Независимое военное обозрение

Бронетранспортер в смартфоне, жесткий прессинг, летний зной

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Платформа "Бумеранг" стала основой для различной техники. Фото сайта milindcom.ru
Платформа "Бумеранг" стала основой для различной техники. Фото сайта milindcom.ru.

НАТО тревожат планы российского Министерства обороны

Двигаться назад, вперед, поворачивать башню и ствол – все это с мобильного приложения в смартфоне. В стране появился еще один боевой робот. Он создан на плавающей колесной платформе «Бумеранг» производства ООО «Военно-промышленная компания». Машина вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, двумя противотанковыми ракетами комплекса «Корнет», способна перевезти до восьми мотострелков или морских пехотинцев в современной экипировке «Ратник». О существовании полностью автоматизированного боевого комплекса рассказал гендиректор предприятия Александр Красовицкий.

«Бумеранг» демонстрируется публике с 2015 года. Тогда он впервые принял участие в Параде Победы на Красной площади. Даже визуально компоновка машины отличалась от всего ранее создававшегося в стране. А использование дистанционно управляемого боевого модуля делало машину современным инновационным продуктом. Впрочем, до сих пор бронетранспортер все еще находится в стадии испытаний. По их результатам и без того далеко не маленькая машина получила «расширенный корпус».

Это позволило повысить плавучесть платформы, усилить ее бронезащиту дополнительными навесными элементами. А главное улучшить комфорт находящегося в забронированном объеме личного состава, что позитивно сказалось на скорости спешивания и снижении утомляемости бойцов при совершении длительных маршей. Посадка-высадка военнослужащих теперь осуществляется в кормовой части корпуса по аппарели. Это решение отличает машину от советских БТР, где приходилось выходить через бортовые двери.

По некоторым данным, в настоящее время обсуждается еще одна существенная доработка «Бумеранга». Платформа может получить 57-мм боевой блок с максимальной скорострельностью в 120 выстрелов в минуту. Калибр 57 мм – на сегодня самый универсальный. Это больше, чем 30-мм пушка БТР-82, но меньше, чем 100-мм орудие БМП-3. Увеличенный калибр позволяет машине не только вести огонь обычными боеприпасами, но и использовать новые управляемые, а также с дистанционным подрывом. Все это в сочетании с автоматизацией управления машиной может привести к появлению в армии роботов повышенного могущества.

Боевые роботы только начали появляться в составе войсковых подразделений. Однако можно предположить, что в перспективе они станут и экспортным товаром. На встрече с президентом Владимиром Путиным директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что объем поставок российской военной техники в 2020 году составил более 15 млрд долл. А весь портфель экспортных заказов на оборонную продукцию России сохранился на уровне более 50 млрд долл.

«Это один из главных показателей, дающих уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со 100 государствами, в 51 страну поставили нашу технику», – сообщил Шугаев. По его словам, речь идет «прежде всего о технике ВВС, ПВО, которые пользуются самым большим спросом». «Но мы не оставляем без внимания, конечно, технику для Сухопутных войск и Военно-морскую», – подытожил Шугаев. При этом, как отметил специалист, работать приходится под «беспрецедентным давлением и прессингом» нечистоплотных конкурентов.

Минобороны обозначило планы на летний период обучения армии. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, вооруженные силы планируют провести более 4500 маневров и тренировок. По данным военных, в ближайшие месяцы состоятся российско-алжирские и российско-ланкийское учения, маневры с членами ОДКБ «Нерушимое братство – 2021» и «Рубеж-2021», а также учения «Мирная миссия – 2021», «Дружба-2021», «Индра-2021», «Ларос-2021» и «Селенга-2021». Предполагалось, что семь учений пройдут на территории России, еще двое – за ее пределами. Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства.

Этот факт уже вызвал нешуточное беспокойство в рядах проявляющего активность от Черного и Балтийского до Баренцева моря Североатлантического альянса. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности тесным сотрудничеством Москвы и Минска. Белоруссия «становится все зависимее» от России, – считает чиновник. Традиционно он делает далеко идущие выводы: «НАТО – оборонительный альянс. Я не хочу много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии. Разумеется, мы готовы в серьезном случае защитить каждого участника альянса и оборонять его от любой угрозы, которая исходит от Минска и Москвы».

В то, какие именно угрозы он видит, Йенс Столтенберг вникать не стал, объяснив, что обсудит поведение Минска на предстоящем саммите альянса в Брюсселе. На нем же должны обсудить и ситуацию вокруг Украины, но, похоже, этого не произойдет после отказа президента Джозефа Байдена встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским до встречи в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным. Хотя повестка переговоров все еще неясна, Москва уже готова донести до Брюсселя и Киева свое видение вопросов глобальной безопасности.

Как сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, Россия пригласила руководство НАТО для откровенного, честного и профессионального диалога на IX Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня. Он отметил, что на форуме в Москве традиционно приглашаются к выступлению не только партнеры, разделяющие подходы к решению основных мировых проблем, но и оппоненты – страны, сотрудничество с которыми на сегодняшний день минимально или равно нулю.

«Это страны всех регионов мира – Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Европы, включая членов ЕС и руководство НАТО. Минобороны РФ приглашало всех, не делая каких-либо исключений по политическим мотивам», – уточнил Александр Фомин. H

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