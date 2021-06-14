Бронетранспортер в смартфоне, жесткий прессинг, летний зной

НАТО тревожат планы российского Министерства обороны

Двигаться назад, вперед, поворачивать башню и ствол – все это с мобильного приложения в смартфоне. В стране появился еще один боевой робот. Он создан на плавающей колесной платформе «Бумеранг» производства ООО «Военно-промышленная компания». Машина вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, двумя противотанковыми ракетами комплекса «Корнет», способна перевезти до восьми мотострелков или морских пехотинцев в современной экипировке «Ратник». О существовании полностью автоматизированного боевого комплекса рассказал гендиректор предприятия Александр Красовицкий.

«Бумеранг» демонстрируется публике с 2015 года. Тогда он впервые принял участие в Параде Победы на Красной площади. Даже визуально компоновка машины отличалась от всего ранее создававшегося в стране. А использование дистанционно управляемого боевого модуля делало машину современным инновационным продуктом. Впрочем, до сих пор бронетранспортер все еще находится в стадии испытаний. По их результатам и без того далеко не маленькая машина получила «расширенный корпус».

Это позволило повысить плавучесть платформы, усилить ее бронезащиту дополнительными навесными элементами. А главное улучшить комфорт находящегося в забронированном объеме личного состава, что позитивно сказалось на скорости спешивания и снижении утомляемости бойцов при совершении длительных маршей. Посадка-высадка военнослужащих теперь осуществляется в кормовой части корпуса по аппарели. Это решение отличает машину от советских БТР, где приходилось выходить через бортовые двери.

По некоторым данным, в настоящее время обсуждается еще одна существенная доработка «Бумеранга». Платформа может получить 57-мм боевой блок с максимальной скорострельностью в 120 выстрелов в минуту. Калибр 57 мм – на сегодня самый универсальный. Это больше, чем 30-мм пушка БТР-82, но меньше, чем 100-мм орудие БМП-3. Увеличенный калибр позволяет машине не только вести огонь обычными боеприпасами, но и использовать новые управляемые, а также с дистанционным подрывом. Все это в сочетании с автоматизацией управления машиной может привести к появлению в армии роботов повышенного могущества.

Боевые роботы только начали появляться в составе войсковых подразделений. Однако можно предположить, что в перспективе они станут и экспортным товаром. На встрече с президентом Владимиром Путиным директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что объем поставок российской военной техники в 2020 году составил более 15 млрд долл. А весь портфель экспортных заказов на оборонную продукцию России сохранился на уровне более 50 млрд долл.

«Это один из главных показателей, дающих уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со 100 государствами, в 51 страну поставили нашу технику», – сообщил Шугаев. По его словам, речь идет «прежде всего о технике ВВС, ПВО, которые пользуются самым большим спросом». «Но мы не оставляем без внимания, конечно, технику для Сухопутных войск и Военно-морскую», – подытожил Шугаев. При этом, как отметил специалист, работать приходится под «беспрецедентным давлением и прессингом» нечистоплотных конкурентов.

Минобороны обозначило планы на летний период обучения армии. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, вооруженные силы планируют провести более 4500 маневров и тренировок. По данным военных, в ближайшие месяцы состоятся российско-алжирские и российско-ланкийское учения, маневры с членами ОДКБ «Нерушимое братство – 2021» и «Рубеж-2021», а также учения «Мирная миссия – 2021», «Дружба-2021», «Индра-2021», «Ларос-2021» и «Селенга-2021». Предполагалось, что семь учений пройдут на территории России, еще двое – за ее пределами. Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства.

Этот факт уже вызвал нешуточное беспокойство в рядах проявляющего активность от Черного и Балтийского до Баренцева моря Североатлантического альянса. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности тесным сотрудничеством Москвы и Минска. Белоруссия «становится все зависимее» от России, – считает чиновник. Традиционно он делает далеко идущие выводы: «НАТО – оборонительный альянс. Я не хочу много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии. Разумеется, мы готовы в серьезном случае защитить каждого участника альянса и оборонять его от любой угрозы, которая исходит от Минска и Москвы».

В то, какие именно угрозы он видит, Йенс Столтенберг вникать не стал, объяснив, что обсудит поведение Минска на предстоящем саммите альянса в Брюсселе. На нем же должны обсудить и ситуацию вокруг Украины, но, похоже, этого не произойдет после отказа президента Джозефа Байдена встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским до встречи в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным. Хотя повестка переговоров все еще неясна, Москва уже готова донести до Брюсселя и Киева свое видение вопросов глобальной безопасности.

Как сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, Россия пригласила руководство НАТО для откровенного, честного и профессионального диалога на IX Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня. Он отметил, что на форуме в Москве традиционно приглашаются к выступлению не только партнеры, разделяющие подходы к решению основных мировых проблем, но и оппоненты – страны, сотрудничество с которыми на сегодняшний день минимально или равно нулю.

«Это страны всех регионов мира – Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Европы, включая членов ЕС и руководство НАТО. Минобороны РФ приглашало всех, не делая каких-либо исключений по политическим мотивам», – уточнил Александр Фомин. H