Черноморский флот пополнился арктическим танкером

Судно ледового класса позволит действовать в любых широтах

В состав Черноморского флота торжественно принят малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов», построенный на нижегородском предприятии «Волга» по проекту 03182, разработанному АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Танкер – головной в проекте, это многоцелевое судно с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов. Танкер способен выполнять снабжение надводных кораблей и судов, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно применение судна в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.

На минной стенке главной базы Черноморского флота в этот день было многолюдно. Состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота пополнился важной и долгожданной единицей. Церемония, в ходе которой на танкере был поднят Андреевский флаг, прошла в Севастополе с участием заместителя командующего ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука, начальника вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения МО РФ капитана 1 ранга Сергея Епифанова (в прошлом командира соединения вспомогательного флота ЧФ), начальника Управления кораблестроения ВМФ капитана 1 ранга Ильяса Шигапова, начальника вспомогательного флота ЧФ капитана 1 ранга Владимира Протасевича, генерального директора АО ССЗ «Волга» (предприятие, построившее судно) Евгения Семенова, представителей городских властей, экипажей отряда судов обеспечения ЧФ.

Накануне приемной комиссией госприемки кораблей в присутствии представителей командования Черноморского флота, завода-строителя и Зеленодольского ПКБ был подписан приемный акт головного малого морского танкера проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов».

«Успешно завершились государственные испытания, в ходе которых новое современное судно подтвердило заложенные в него возможности и тактико-технические данные», – доложил начальник Управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов.

Начальник отряда судов обеспечения ЧФ капитан 1 ранга запаса Сергей Грицай зачитал приказ главнокомандующего ВМФ России о зачислении танкера в состав ЧФ. Освященный протоиереем Василием Андреевский флаг вспомогательного флота вице-адмирал Сергей Пинчук передал капитану новейшего судна офицеру запаса Фаику Кафисову.

Первым на торжественном митинге по случаю знакового события для всего ВМФ выступил вице-адмирал Сергей Пинчук. Он поведал о реализации кораблестроительной программы, которая в полной мере коснулась и Черноморского флота.

«Это реальное воплощение государственной политики по укреплению боевого потенциала наших Вооруженных сил и его ВМФ, – отметил Сергей Пинчук. – Только за последние годы Черноморский флот получил более десяти кораблей и судов различных классов и назначений. Судно названо в честь легендарного военного моряка, вице-адмирала Рудольфа Васильевича Паромова, который в середине 1980-х годов командовал 8-й оперативной эскадрой ВМФ СССР, а с 1987 по 1991 год возглавлял вспомогательный флот ВМФ Советского Союза».

Как известно, в состав 8-й эскадры входили более 20 кораблей и судов обеспечения, кроме этого, для ее усиления посылались сторожевые корабли и морские тральщики Черноморского флота, а также корабли Северного и Тихоокеанского флотов.

На церемонии освящения и торжественного поднятия Андреевского флага на новом судне от имени Законодательного собрания г. Севастополя присутствовал и выступил депутат, кавалер многих наград майор запаса Алексей Климов.

«Обновление флотского строя кораблей и судов вспомогательного строя – это важнейший шаг для укрепления боевого потенциала повышения обороноспособности нашей страны, – сказал депутат. – Уверен, что экипаж танкера «Вице-адмирал Паромов» будет верой и правдой служить Черноморскому флоту. В это современное плавсредство вложены труд, силы, душа кораблестроителей России. Наши моряки всегда отличались высокими результатами в боевой подготовке. Севастопольцы спокойны, они знают, что наш флот надежно защищает южные рубежи страны».

После торжественного митинга начальник вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения МО РФ капитан 1 ранга Сергей Епифанов дал комментарии журналистам, ответил на их вопросы.

«Малый морской танкер проекта 03182 предназначен для приема, хранения, транспортировки, передачи жидких грузов – флотский мазут, дизельное и авиационное топливо, пресная вода, снабжения кораблей грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах, а также сбора льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов, – пояснил Сергей Епифанов. – Для этого у него имеется все необходимое, начиная от вертолетной площадки, которая может принимать вертолеты разных модификаций и назначений до нескольких плавсредств и крана, способного поднимать контейнеры весом в 12 т. У танкера нет ограничений по дальности плавания, он снабжен ледовым поясом, может плавать в разных широтах и способен пробиваться в ледовом поле с толщиной льда от 60 сантиметров до метра. На нем применено электродвижение, он имеет управляемые винто-рулевые колонки, вращающиеся на 360 градусов. Поэтому танкер легко управляем. Он обеспечивает высочайшую маневренность. Штатная численность экипажа 33 человека, плюс на нем могут разместиться еще 20 человек».

«В ближнесрочной перспективе для вспомогательного флота ВМФ России будет построено еще три малых морских танкера этого проекта, – подчеркнул Сергей Епифанов. – Два из них будут построены на «Восточной верфи» и предназначены для Тихоокеанского флота. Проект малого морского танкера 03182 был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Министерство обороны РФ заказало строительство четырех таких танкеров для Военно-морского флота. Строительство танкера на предприятии «Волга» началось 1 сентября 2016 года. Первым для предприятия «Волга» (Нижний Новгород) стал танкер «Вице-адмирал Паромов». Он головной в серии. В марте 2017-го на этом же предприятии заложили еще один танкер этого проекта – «Василий Никитин».

«Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 является многоцелевым судном, способным транспортировать жидкие и сухие грузы, – отметил капитан новейшего судна Фаик Кафисов. – Он способен эффективно решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море. Его экипаж 33 человека, танкер способен патрулировать и вести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла. Его длина – почти 80 м, водоизмещение – без малого 4 тыс. т, ширина – 15,4 м, осадка – 5 мпри полной загрузке, ледовый класс – Arc 4, дедвейт – 1560 т, дальность плавания – 1,5 тыс. морских миль, автономность – 30 суток».

На капитана экипажа капитана 3 ранга запаса Фаика Кафисова легла большая ответственность, именно ему выпала честь и обязанность ввести в строй новейший танкер, стать первопроходцем в освоении перспективного судна для всего ВМФ. Фаик Кафисов в 1991 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище и начал военную службу на Черноморском флоте командиром штурманской боевой части малого ракетного корабля «Зарница». В бригаде ракетных катеров ЧФ дослужился до старшего помощника командира ракетного корабля. После бригады ракетных катеров служил в 9-й бригаде вспомогательных судов, был старшим помощником командира на плавмастерской ПМ-138, затем там же командиром судна размагничивания СР-137. За его плечами богатый опыт службы и работы в отряде судов обеспечения вспомогательного флота. С 2014 года трудился старшим помощником современного малого морского танкера ВТН-73. Там получил хорошую практику и был назначен на самый современный ММТ не только Черноморского, но и всего ВМФ.

Судно укомплектовано новейшей техникой и оборудованием и управлять им должны профессионалы. В их числе 2-й помощник капитана офицер запаса Георгий Задорожников, который рассказал многочисленным журналистам о возможностях танкера, показал ходовой мостик и пункт управления погрузо-разгрузочными работами. Здесь все настолько автоматизировано, что в просторном пункте управления погрузо-разгрузочными работами танкера может управляться всего один человек. А этот пункт по размерам больше главного командного пункта большого противолодочного корабля (БПК 61 проекта) или ракетного крейсера «Адмирал Головко», на которых мне не раз доводилось бывать. Еще просторнее ходовой мостик танкера, начиненный мониторами и различными пультами управления.

Вместе с почетными гостями и журналистами я совершил экскурсию по новейшему танкеру. Действительно, экипаж размещен в комфортабельных одно- и двухместных каютах с современным уровнем жизнеобеспечения. Судно располагает уютной кают-компанией, столовой для экипажа, прекрасно оборудованным камбузом для приготовления пищи, душевыми, сауной, спортивным залом с тренажерами, системой кондиционирования воздуха.

«Работать на таком современном судне – настоящее удовольствие», – говорит боцман танкера Антон Лиморенко.

Свою лепту в успешную обкатку головного малого морского танкера перспективной серии судов внес не только командный, но и рядовой состав «Вице-адмирала Паромова». По словам капитана, это матросы 1 класса Иван Крылов, Игорь Гостюк и многие другие.

В праздничном строю экипажа стояли шесть женщин. В их числе повар с 25-летним стажем Светлана Колесниченко, камбузник Татьяна Мельникова, буфетчица Гульнара Иксанова, артельщик Инна Островская. Они заботятся о хорошем полноценном питании экипажа, о настроении моряков.

Сейчас экипажу поставлена задача ввода в состав сил постоянной готовности и подготовка к дальнему походу. После включения в состав флота экипаж судна начал отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению задач по предназначению.

«Наш отряд судов обеспечения вспомогательного флота после присоединения Севастополя и Крыма к России постоянно и планомерно прирастает новыми судами, – говорит начальник отряда судов обеспечения ЧФ капитан 1 ранга запаса Сергей Грицай. – Уже в 2014 году мы получили целую серию рейдовых буксиров и малый морской танкер ВТН-73, два новейших плавкрана, современный морской буксир «Сергей Балк». Могу сообщить, что сформирован экипаж новейшего судна комплексного снабжения «Всеволод Бобров». Его возглавляет Олег Герман. Экипаж в Санкт-Петербурге, принимает там судно и готовится к ходовым и государственным испытаниям. На этом судне тылового обеспечения, которое строится по заказу Минобороны России на судостроительном заводе «Северная верфь», прошли испытания движительного комплекса и подруливающих устройств, а также закончена подготовка жилых и служебных помещений».

«Всеволод Бобров» – второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное – «Эльбрус» – было принято в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019-м оно успешно совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.

«Всеволод Бобров» предназначен для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие.

«В скором времени мы ожидаем еще один новейший морской буксир, аналогичный «Сергею Балку», который уже успел показать высокие мореходные качества. Это МБ «Капитан Найден», – завершает нашу беседу Сергей Грицай. – Так что наш отряд в плановом порядке пополняется новыми современными судами. Мы продолжаем выполнять поставленные нам задачи, несмотря на трудности формирования экипажей с учетом низких окладов моряков вспомогательного флота».

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга, военный эксперт.